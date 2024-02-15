Сюжет спектакля «Нежданного-негаданно» разворачивается в «лихих девяностых». Река жизни выходит из берегов, бурлит, переворачивает утлые лодки судеб. Живая, играющая таинственная вода вдруг превращается в мутные потоки неумолимого рока. Забивает карманы мятыми купюрами, втаптывает в землю тело, выворачивает наизнанку душу. Но, как считал автор, надежда на спасение все-таки есть.

«Распутин одним из первых показал, какие травмы стояли за этими "фишками и приколами". Подлинный знаток жизни русской глубинки, писатель хорошо знал, о чем говорил, сравнивая своих земляков с бревнами, сплавляемыми по Ангаре. Именно поэтому он живописует мир иной, но столь же реальный — русскую деревню с ее простодушием и смекалкой, добрым юмором и детской фантазией, теплотой и нежностью к природе», — отмечают в Михайловском театре, на сцене которого состоится петербургская премьера спектакля.

Главные роли в постановке исполняют Марат Башаров (Сеня), Екатерина Волкова (Галя), Алиса Гребенщикова (Катя), Настя Кехман (воспоминания о Кате), Агния Кузнецова (Люся), Николай Коротаев (Бурый) и Андрей Вешкурцев (Олег). Художником по костюмам выступила Алена Тарская, художником по свету — Сергей Васильев, видеохудожником — Вадим Дуленко.

Показы спектакля «Нежданно-негаданно» в рамках гастролей МХАТ имени Горького в Петербург пройдут 27 и 28 февраля на сцене Михайловского театра.

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