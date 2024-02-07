Юрий Цуркану представит «Бешеные деньги» по пьесе Островского в Театре имени Ленсовета

Герои «Бешеных денег» — новой премьеры Театра имени Ленсовета — представители разорившейся столичной дворянской знати: они еще ездят в экипажах, пьют шампанское, держат слуг, но все это в долг. Но есть и новые люди. «В наше время разбогатеть очень даже возможно», — так считает один из главных героев пьесы, амбициозный предприниматель Васильков. Чужак и провинциал, он влюблен в красавицу Лидию Чебоксарову, как, впрочем, и все окружение. Для Лидии же и ее матери главное — сохранить положение в обществе и «жизнь с приятностями». Единственный шанс это сделать — получить состояние, то есть «удачно выйти замуж».

Главные роли в постановке исполнят Антон Багров (Савва Геннадич Васильков), Олег Андреев (Иван Петрович Телятев), Сергей Мигицко (Григорий Борисович Кучумов), Максим Ханжов (Егор Дмитрич Глумов), Анна Алексахина (Надежда Антоновна Чебоксарова), Диана Милютина (Лидия Юрьевна) и Всеволод Цурило (Василий). Гуляющих в спектакле играют студенты петербургского Института кино и телевидения Эмма Акберова, Дарья Воробьева, Георгий Ефанов, Анна Завьялова, Богдан Коршунов, Елизавета Осипова, Алиса Рейфер, Иван Санников, Сергей Филипович и Егор Шиманский.