Фильм сделан на основе двух авангардных спектаклей Бориса Юхананова «Пиноккио. Лес» и «Пиноккио. Театр», в которых сказка превращается в философское фэнтези. История о путешествующем сквозь миры Пиноккио в кинотеатрах будет идти тремя частями (с антрактами!), которые вместе представляют магический опыт погружения в наивную и одновременно сложную, как и сам главный герой, реальность.
Фильм «Безумный ангел Пиноккио» сделан на основе двух спектаклей Бориса Юхананова «Пиноккио. Лес» и «Пиноккио. Театр», поставленных в Электротеатре Станиславский по пьесе Андрея Вишневского «Безумный ангел Пиноккио», в которых сказка превращается в философское фэнтези. Кинотриптих снят как самостоятельное произведение, сохраняющее смысл и нюансы спектакля, но переводящее его эстетику на технически совершенный киноязык.
«В фильмическом языке мы стремились соединить необходимую красоту, выращенную в театре, и ту спектакулярность, что должна присутствовать в сказке и без чего в кино не будет и не может, как мне кажется, произойти чуда идентификации. Даже если это кино сделано в том режиме концентрации, которую сегодня позволяет нам время. Все снято в павильоне», — отметил режиссер.
В главной роли Пиноккио выступила Мария Беляева. Свои последние роли — Старичка и Короля — в фильме сыграл актер Владимир Коренев. Также в проекте заняты молодые звезды театра и кино Антон Лапенко, Борис Дергачев, Дмитрий Чеботарев и Антон Филипенко.
О кинотриптихе «Безумный ангел Пиноккио»:
Путь Пиноккио — это путь ангелической души, попадающей в срединный мир, то есть мир, в котором человеческое вытеснено нечеловеческим. Чистая душа деревянного человечка принимает на себя миазмы этой действительности. А театр есть то увеличительное стекло, которое огонь этих выделений превращает в пламя. Но безумный ангел Пиноккио проходит сквозь это пламя и в нем, как это положено в сказках, образуется сознание, с которым уже ничего никому нельзя сделать. «Пиноккио» — это история о неуничтожимой чистоте, выдержавшей натиск манипулятивной действительности.
Премьерный показ кинотриптиха «Безумный ангел Пиноккио» пройдут 3 февраля в московском киноцертре «Октябрь» — ленту представит Борис Юхананов. С 4 февраля фильм выйдет на экранах 60 кинотеатров России.
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