Фильм «Безумный ангел Пиноккио» сделан на основе двух спектаклей Бориса Юхананова «Пиноккио. Лес» и «Пиноккио. Театр», поставленных в Электротеатре Станиславский по пьесе Андрея Вишневского «Безумный ангел Пиноккио», в которых сказка превращается в философское фэнтези. Кинотриптих снят как самостоятельное произведение, сохраняющее смысл и нюансы спектакля, но переводящее его эстетику на технически совершенный киноязык.

«В фильмическом языке мы стремились соединить необходимую красоту, выращенную в театре, и ту спектакулярность, что должна присутствовать в сказке и без чего в кино не будет и не может, как мне кажется, произойти чуда идентификации. Даже если это кино сделано в том режиме концентрации, которую сегодня позволяет нам время. Все снято в павильоне», — отметил режиссер.

В главной роли Пиноккио выступила Мария Беляева. Свои последние роли — Старичка и Короля — в фильме сыграл актер Владимир Коренев. Также в проекте заняты молодые звезды театра и кино Антон Лапенко, Борис Дергачев, Дмитрий Чеботарев и Антон Филипенко.