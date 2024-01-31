Спектакль «Жизнь и приключения сарая номер XII» по тексту Пелевина покажут в театральном пространстве «Скороход»

Рассказ «Жизнь и приключения сарая номер XII» Виктора Пелевина был опубликован в 1991 году в журнале «Химия и жизнь», а чуть позже — и в составе сборника «Синий фонарь». Писатель раскрывает антропоморфную сущность предметов, умеющих думать и страдать. Главный герой, сарай номер XII, проходит внутреннюю эволюцию, приводящую к духовной свободе, и частично получает ответы на вопросы о смысле жизни. В самом начале, являясь кучей досок, главный герой почти не осознавал себя. Затем он стал сараем для велосипедов, был покрашен в алый цвет, получил свое имя — и с этого момента начал осознавать себя личностью.

«У Сарая XII свои чувства, желания, у него даже есть мечта. Иногда он уносится далеко со двора и представляет себя велосипедом. Все строения вокруг возмущены. Сараи выполняют строго утилитарные функции: они стоят и сберегают, и ничего больше. И Сарай номер XII должен быть таким же. Циничная реальность вгрызается в его доски. Беспробудная серость, тоска и кислая капуста в бочках — вот его перспективы на всю оставшуюся жизнь при местной овощебазе. Но разве окружающая реальность всегда определяет нас?» — описывают главного персонажа создатели спектакля.

Режиссером «Жизни и приключений сарая номер XII» выступил Роман Муромцев — куратор «худ мастерской, иногда театра «Воркута». За видео отвечает Мария Фоменко, свет — Борис Кузнецов, а на разогреве обещают самого Дэвида Боуи. Главные роли в спектакле исполняют Дехиар Гусев, Наталья Шишина, Анастасия Подосинникова и Алексей Кормилкин.

«Липкая грязь, серость, небо без крыльев и пылающий космос внутри. Вырвется ли мечта наружу? Присоединяйся к фантасмагорическому аттракциону, лети прочь из унылой овощебазы, спаси в себе велосипед!» — добавляют авторы спектакля.

Премьера спектакля «Жизнь и приключения сарая номер XII» по тексту Пелевина состоится 4 февраля в театральном пространстве «Скороход» на Московском проспекте, 107, корпус 5.

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