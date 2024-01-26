Борис Павлович ставит детский спектакль «По ту сторону музея» по произведениям писательницы Ирины Зартайской

«По ту сторону музея» режиссера Бориса Павловича — первый детский спектакль в репертуаре «Театра в Театральном музее». Он ставит истории, многие из которых были подслушаны и подсмотрены в залах музея, и приправляет их юмором и тонким лиризмом. Главные героини здесь — вовсе не знакомые всем с детства грозные надсмотрщицы, вечно одергивающие детей сердитыми окриками. Скорее они похожи на чудных бабушек из мультфильмов Миядзаки: любопытных, немного пугливых, хранящих волшебные секреты.

Музейных смотрительниц в спектакле сыграют Ксения Плюснина и Кристина Токарева. Специально для своих ролей они учились так же тихо сидеть на стульях, утеплять поясницу и тайком играть в «Майнкрафт». Художником постановки выступила Ольга Павлович, художником по свету — Евгений Ганзбург и Виктория Фадеева, медиаоформление создал Егор Пшеничный, музыку написал Роман Цепелев.