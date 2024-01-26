Борис Павлович ставит детский спектакль «По ту сторону музея» по произведениям писательницы Ирины Зартайской

Сценическим пространством для новой постановки стала основная экспозиция Театрального музея. Среди старинных экспонатов, костюмов, афиш и портретов рождаются сюжеты детской писательницы и сотрудницы Музея театрального и музыкального искусства, рассказанные от лица музейных смотрителей.
«По ту сторону музея» режиссера Бориса Павловича — первый детский спектакль в репертуаре «Театра в Театральном музее». Он ставит истории, многие из которых были подслушаны и подсмотрены в залах музея, и приправляет их юмором и тонким лиризмом. Главные героини здесь — вовсе не знакомые всем с детства грозные надсмотрщицы, вечно одергивающие детей сердитыми окриками. Скорее они похожи на чудных бабушек из мультфильмов Миядзаки: любопытных, немного пугливых, хранящих волшебные секреты.
Музейных смотрительниц в спектакле сыграют Ксения Плюснина и Кристина Токарева. Специально для своих ролей они учились так же тихо сидеть на стульях, утеплять поясницу и тайком играть в «Майнкрафт». Художником постановки выступила Ольга Павлович, художником по свету — Евгений Ганзбург и Виктория Фадеева, медиаоформление создал Егор Пшеничный, музыку написал Роман Цепелев.
О спектакле «По ту сторону музея»:
Работая над спектаклем, я размышлял о том, как здорово говорить с детьми о театре с точки зрения не экспертов-экскурсоводов, а невидимых людей в дальнем уголке зала. Смотрители — смотрят, и это уже очень театрально. Еще они просто любят экспозицию, в которой находятся, и им совсем не надо быть всеведущими специалистами. Наоборот, можно не любить какие-то экспонаты и обходить их стороной. Мы с командой получили карт-бланш — гулять с детьми по музею и делать все что заблагорассудится, ведь мы не должны ничего специального и умного сообщить. А еще я полюбил проводить целый день в залах театрального музея. Мы покажем зрителям наши секретные места.
Премьерные показы спектакля Бориса Павловича «По ту сторону музея» пройдут 4 и 11 февраля в Театральном музее на улице Зодчего Росси, 2А.
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