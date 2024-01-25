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Семен Серзин ставит драму «Воскресение» с Розой Хайруллиной и Таисией Вилковой в «Приюте комедианта»

Его новая постановка проведет сквозь лабиринты совести, выходя за рамки простого рассказа о поиске истины. Это жестокая драма, вскрывающая изъяны общества.

Семен Серзин
Фото: Алексей Сорпов

Семен Серзин

Спектакль Семена Серзина «Воскресение» основан на одноименном и последнем романе Льва Толстого — работу над ним писатель с перерывами вел с 1889 по 1899 год. Князь Дмитрий Нехлюдов выступает присяжным на слушании дела Катюши Масловой — юной девушки, в которой он узнает свое бывшее мимолетное увлечение. Обвиняемую ждет тюрьма, а после — каторга за деяния, которые она вряд ли совершала. Осознавая несправедливость происходящего, Нехлюдов решает облегчить страдания девушки во чтобы то ни стало.

Роза Хайруллина
Фото: Мария Савельева

Роза Хайруллина

Таисия Вилкова
Изображение предоставлено пресс-службой "Приюта комедианта". Фото: Ирина Степанюк

Таисия Вилкова

Серзин не только ставит спектакль, но и разработал для него костюмы — вместе с художником Еленой Сорочайкиной. Видеохудожником выступила Александра Магелатова, музыку к «Воскресению» написал брат Семена, актер, режиссер и музыкант Евгений Серзин. Для Розы Хайруллиной работа в спектакле — возвращение на сцену «Приюта комедианта», для Таисии Вилковой — дебют на ней. Также в постановке задействованы Евгений Санников, Арсений Семенов и Михаил Касапов.

Премьерные показы спектакля Семена Серзина «Воскресение» пройдут 23 и 24 марта 2024 года в театре «Приют комедианта» на Садовой улице, 27.

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Семен Серзин, Роза Хайруллина

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