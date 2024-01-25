Семен Серзин ставит драму «Воскресение» с Розой Хайруллиной и Таисией Вилковой в «Приюте комедианта»

Серзин не только ставит спектакль, но и разработал для него костюмы — вместе с художником Еленой Сорочайкиной. Видеохудожником выступила Александра Магелатова, музыку к «Воскресению» написал брат Семена, актер, режиссер и музыкант Евгений Серзин. Для Розы Хайруллиной работа в спектакле — возвращение на сцену «Приюта комедианта», для Таисии Вилковой — дебют на ней. Также в постановке задействованы Евгений Санников, Арсений Семенов и Михаил Касапов.

Премьерные показы спектакля Семена Серзина «Воскресение» пройдут 23 и 24 марта 2024 года в театре «Приют комедианта» на Садовой улице, 27.

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