Семен Серзин ставит драму «Воскресение» с Розой Хайруллиной и Таисией Вилковой в «Приюте комедианта»

Его новая постановка проведет сквозь лабиринты совести, выходя за рамки простого рассказа о поиске истины. Это жестокая драма, вскрывающая изъяны общества.
Семен Серзин
Спектакль Семена Серзина «Воскресение» основан на одноименном и последнем романе Льва Толстого — работу над ним писатель с перерывами вел с 1889 по 1899 год. Князь Дмитрий Нехлюдов выступает присяжным на слушании дела Катюши Масловой — юной девушки, в которой он узнает свое бывшее мимолетное увлечение. Обвиняемую ждет тюрьма, а после — каторга за деяния, которые она вряд ли совершала. Осознавая несправедливость происходящего, Нехлюдов решает облегчить страдания девушки во чтобы то ни стало.
Серзин не только ставит спектакль, но и разработал для него костюмы — вместе с художником Еленой Сорочайкиной. Видеохудожником выступила Александра Магелатова, музыку к «Воскресению» написал брат Семена, актер, режиссер и музыкант Евгений Серзин. Для Розы Хайруллиной работа в спектакле — возвращение на сцену «Приюта комедианта», для Таисии Вилковой — дебют на ней. Также в постановке задействованы Евгений Санников, Арсений Семенов и Михаил Касапов.
Премьерные показы спектакля Семена Серзина «Воскресение» пройдут 23 и 24 марта 2024 года в театре «Приют комедианта» на Садовой улице, 27.
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