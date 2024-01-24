В постановке задействованы Иван Солнцев, Сергей Беспалов, Алесь Снопковский, Михаил Гришин, Роман Дадаев, Максим Морозов, Наталья Сизова, Виктория Войнич-Слуцкая, Екатерина Ложкина и Ирина Чугаевская. Художественное оформление спектакля создала главный художник БТК Марина Завьялова. Основной декорацией станут «живые» видеопроекции, созданные из кадров исторической кинохроники.

«В каждом из документальных свидетельств о блокадных днях находится место для света, это помогает отдельным голосам стать хором и победить, противопоставив ужасам войны силу своей любви — к миру, к людям, к Ленинграду», — отмечают в театре.

Премьерные показы спектакля «125» пройдут 27 и 28 января на основной сцене Большого театра кукол на улице Некрасова, 10-12.

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