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Руслан Кудашов выпускает в БТК спектакль «125» по свидетельствам и воспоминаниям ленинградцев, переживших блокаду

Эта цифра в названии отсылает к цитате Ольги Берггольц из ее «Ленинградской поэмы»: «Сто двадцать пять блокадных грамм с огнем и кровью пополам».

Изображение предоставлено пресс-службой Большого театра кукол

Спектакль «125» в постановке главного режиссера петербургского Большого театра кукол соткан из свидетельств и воспоминаний знаменитых ленинградцев, переживших блокаду. В его основе — прежде всего «Воспоминания» академика Дмитрия Лихачева, а также «Ленинградская поэма», «Февральский дневник» и другие произведения Ольги Берггольц.  В новом спектакле мужской и женский голоса создают пространство для диалога, иногда спорят, дополняют друг друга и по-своему отражают «ту внутреннюю силу, которая помогла выжить в нечеловеческих условиях, в минуты отчаяния и бессилия».

Изображение предоставлено пресс-службой Большого театра кукол
Изображение предоставлено пресс-службой Большого театра кукол

В постановке задействованы Иван Солнцев, Сергей Беспалов, Алесь Снопковский, Михаил Гришин, Роман Дадаев, Максим Морозов, Наталья Сизова, Виктория Войнич-Слуцкая, Екатерина Ложкина и Ирина Чугаевская. Художественное оформление спектакля создала главный художник БТК Марина Завьялова. Основной декорацией станут «живые» видеопроекции, созданные из кадров исторической кинохроники.

«В каждом из документальных свидетельств о блокадных днях находится место для света, это помогает отдельным голосам стать хором и победить, противопоставив ужасам войны силу своей любви — к миру, к людям, к Ленинграду», — отмечают в театре.

Премьерные показы спектакля «125» пройдут 27 и 28 января на основной сцене Большого театра кукол на улице Некрасова, 10-12.

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