Евгений Акимов, Алла Сигалова и Альбина Шагимуратова: назван состав жюри конкурса «Золотая маска»

Также судить постановки на фестивале-конкурсе российской национальной театральной премии будут ректор ГИТИСа Григорий Заславский, режиссер Сергей Женовач, актеры Андрей Мерзликин и Игорь Петренко.
«Решением секретариата СТД РФ председателями жюри фестиваля утверждены Женовач Сергей Васильевич — председатель жюри в конкурсах спектаклей театров драмы и театров кукол, Стародубцев Вячеслав Васильевич — председатель жюри в конкурсах спектаклей оперы, оперетты/мюзикла и балета», — сказано на сайте Союза театральных деятелей (СТД).
Драматические спектакли и постановки театров кукол будут оценивать 15. Сюда сходят: актриса Лидия Вележева, театроведы Ольга Галахова (Королева) и Нина Монова, ректор ГИТИСа Григорий Заславский, актеры Андрей Мерзликин и Игорь Петренко.
Постановки музыкального театра (опера, оперетта/мюзикл, балет) будут судить:
- Евгений Акимов — оперный певец, солист Мариинского театра
- Елена Альфер — едущая актриса и художественный руководитель Калининградского областного музыкального театра
- Вера Баранова— солистка Красноярского театра оперы и балета имени Д.А.Хворостовского, заведующая Кафедрой сольного пения и оперной подготовки Сибирского государственного института искусств
- Дмитрий Вдовин — вокальный педагог, художественный руководитель Молодежной оперной программы Большого театра России
- Валерий Воронин — художественный руководитель, главный дирижер и директор Астраханского государственного театра оперы и балета
- Ариф Дадашев — оперный, симфонический и хоровой дирижер
- Ирина Долженко — солистка Большого театра, доцент Кафедры сольного пения РАМ имени Гнесиных
- Елена Качура — солистка и управляющий творческим коллективом Московского музыкального театра «Геликон-опера»
- Ольга Кондина — солистка Мариинского театра, доцент Кафедры сольного пения Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А.Римского-Корсакова
- Ирина Лычагина — главный режиссер и художественный руководитель оперной труппы Красноярского театра оперы и балета
- Алла Сигалова — хореограф, режиссер, актриса, теле- и радиоведущая, профессор
- Дмитрий Степанов — директор Государственного театра оперы и балета Республики Коми
- Альбина Шагимуратова — оперная певица, солистка Мариинского театра
- Дмитрий Юровский — художественный руководитель Новосибирского театра оперы и балета, главный дирижер Красноярского театра оперы и балета.
«Решением секретариата СТД РФ в этом году спектакли, номинированные на премию, жюри будет отсматривать на сценах, на которых они были созданы», — отметили в СТД.
Основную конкурсную программу фестиваля-конкурса представят в марте-апреле 2024 года. Жюри будут выезжать на просмотр в Екатеринбург, Казань, Москва, Новокузнецк, Нягань, Омск, Пермь, Петрозаводск, Псков, Петербург.
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