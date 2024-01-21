Евгений Акимов, Алла Сигалова и Альбина Шагимуратова: назван состав жюри конкурса «Золотая маска»

«Решением секретариата СТД РФ председателями жюри фестиваля утверждены Женовач Сергей Васильевич — председатель жюри в конкурсах спектаклей театров драмы и театров кукол, Стародубцев Вячеслав Васильевич — председатель жюри в конкурсах спектаклей оперы, оперетты/мюзикла и балета», — сказано на сайте Союза театральных деятелей (СТД).

Драматические спектакли и постановки театров кукол будут оценивать 15. Сюда сходят: актриса Лидия Вележева, театроведы Ольга Галахова (Королева) и Нина Монова, ректор ГИТИСа Григорий Заславский, актеры Андрей Мерзликин и Игорь Петренко.

Постановки музыкального театра (опера, оперетта/мюзикл, балет) будут судить:

Евгений Акимов — оперный певец, солист Мариинского театра

Елена Альфер — едущая актриса и художественный руководитель Калининградского областного музыкального театра

Вера Баранова— солистка Красноярского театра оперы и балета имени Д.А.Хворостовского, заведующая Кафедрой сольного пения и оперной подготовки Сибирского государственного института искусств

Дмитрий Вдовин — вокальный педагог, художественный руководитель Молодежной оперной программы Большого театра России

Валерий Воронин — художественный руководитель, главный дирижер и директор Астраханского государственного театра оперы и балета

Ариф Дадашев — оперный, симфонический и хоровой дирижер

Ирина Долженко — солистка Большого театра, доцент Кафедры сольного пения РАМ имени Гнесиных

Елена Качура — солистка и управляющий творческим коллективом Московского музыкального театра «Геликон-опера»

Ольга Кондина — солистка Мариинского театра, доцент Кафедры сольного пения Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А.Римского-Корсакова

Ирина Лычагина — главный режиссер и художественный руководитель оперной труппы Красноярского театра оперы и балета

Алла Сигалова — хореограф, режиссер, актриса, теле- и радиоведущая, профессор

Дмитрий Степанов — директор Государственного театра оперы и балета Республики Коми

Альбина Шагимуратова — оперная певица, солистка Мариинского театра

Дмитрий Юровский — художественный руководитель Новосибирского театра оперы и балета, главный дирижер Красноярского театра оперы и балета.

«Решением секретариата СТД РФ в этом году спектакли, номинированные на премию, жюри будет отсматривать на сценах, на которых они были созданы», — отметили в СТД.

Основную конкурсную программу фестиваля-конкурса представят в марте-апреле 2024 года. Жюри будут выезжать на просмотр в Екатеринбург, Казань, Москва, Новокузнецк, Нягань, Омск, Пермь, Петрозаводск, Псков, Петербург.