«Каждый, кто посмотрит постановку, сможет ощутить, что и музей, и сам город были спасены лишь благодаря невероятной самоотдаче ленинградцев, для которых служение добру, людям, любимому искусству и своей профессии было превыше всего остального. Этот спектакль — честное свидетельство тяжелого, но героического военного времени; живое воспоминание, говорящее со зрителями голосами реальных людей», — отмечают в «Балтийском доме».

Премьерный показ спектакля «Живые картины блокады» пройдет 28 января на сцене Эрмитажного театра. На Малой сцене театра-фестиваля «Балтийский дом» постановку можно будет увидеть 2 и 21 февраля.

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