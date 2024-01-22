Постановка создана на основе воспоминаний, писем и дневников сотрудников Государственного Эрмитажа, которые каждый день сохраняли экспонаты, перевозили коллекцию в Свердловск, заботились о детях в эрмитажном интернате, выезжали к раненым и читали лекции об искусстве. «Перед зрителями развернется не только летопись той огромной миссии, ради которой люди не жалели ни здоровья, ни своих жизней, но и картины личных судеб тех, кто сберег для нас Эрмитаж — история их тревог и радостей, любви и надежд», — отмечают в «Балтийском доме».
В дни блокады выполнение даже самых простых, повседневных дел становилось для ленинградцев подвигом, не говоря уже о спасении шедевров крупнейшего музея страны. «Работа с утра до позднего вечера. Ноги гудят», — вспоминала художница Евгения Васильевна Байкова, участвовавшая в эвакуации музейных картин. Сотрудники Эрмитажа работали над сохранением экспонатов, устраивали научные заседания — и даже водили экскурсии по пустым залам, где от картин остались одни рамы. Именно наличие этих рам с подписями позволило после возвращения из эвакуации быстро восстановить экспозицию, и открыть восстановленные залы для публики в рекордные сроки — к 8 ноября 1945 года.
Репетиция спектакля «Живые картины блокады»
Над спектаклем, приуроченным к 80-летию со дня полного освобождения Ленинграда от блокады, театр-фестиваль «Балтийский дом» работал вместе с Государственным Эрмитажем. Автором сценария и режиссером выступил Игорь Коняев, за сценографию и костюмы отвечала Дарья Здитовецкая, видео — Сергей Дробышев, свет — Виктор Незнанов. В «Живых картинах блокады» заняты актеры Валентина Виноградова, Виктория Жилина, Дмитрий Ладыгин, Егор Лесников, Мария Рубина, Елена Сохацкая, Александр Чередник, Герман Чернов и Иван Чигасов.
«Каждый, кто посмотрит постановку, сможет ощутить, что и музей, и сам город были спасены лишь благодаря невероятной самоотдаче ленинградцев, для которых служение добру, людям, любимому искусству и своей профессии было превыше всего остального. Этот спектакль — честное свидетельство тяжелого, но героического военного времени; живое воспоминание, говорящее со зрителями голосами реальных людей», — отмечают в «Балтийском доме».
Премьерный показ спектакля «Живые картины блокады» пройдет 28 января на сцене Эрмитажного театра. На Малой сцене театра-фестиваля «Балтийский дом» постановку можно будет увидеть 2 и 21 февраля.
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