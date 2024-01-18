«Театральный проект 27» строит собственную площадку в Петербурге. Как помочь независимому театру?

На спектаклях «Театрального проекта 27» подросток сможет найти ответы на разные вопросы — о первой любви, непонимании взрослых, буллинге, выборе профессии, смерти близких, отношениях с друзьями. Театр экспериментирует с формой: в репертуаре, среди прочих, есть спектакль-игра и спектакль в ночном клубе. Показы для подростков на постоянной основе проходят в Петербурге и Москве, однако собственной площадки театр не имеет.

«Чтобы показывать спектакли, мы арендуем площадки у других театров. Из-за этого зрителям сложно нас найти. Мы редко играем в выходные дни. Приходится сталкиваться со сложной логистикой, мы не можем нормально выпускать спектакли. Поэтому в 2023 году мы решили построить театр. Это будет не просто театральная площадка. Мы хотим создать место силы, куда подростки придут не только в качестве зрителей, но и как участники творческого процесса, а молодые режиссёры и артисты смогут реализовывать себя в социально значимом деле, расширяя представления о том, каким может быть театр для детей и подростков», — говорит директор «Театрального проекта 27» Наталия Сергеевская.