«Театральный проект 27» строит собственную площадку в Петербурге. Как помочь независимому театру?

Для этого открыт краудфандинговый сбор — чтобы закончить ремонт, разобраться с электричеством, купить световое оборудование и создать комфортные условия для зрителей нужно около 730 тысяч рублей.
«Театральный проект 27» — независимый театр Петербурга, его цель — создавать вместе с молодыми авторами актуальные спектакли для самой непростой аудитории — подростков. В 2020 году спектакль «Сочинение про Джобса», поставленный режиссером Иваном Пачиным для «Театрального проекта 27», стал лауреатом Международного Большого Детского фестиваля в номинации «Лучший драматический спектакль для подростков». Спектакль «Жирная Люба» Юлии Каландаришвили вошел в программу «Золотой Маски» («Детский Weekend») и стал лауреатом московской Арт-премии. Постановка «Краш в сердце» была приглашена на фестиваль «Territoria. Kids» (Москва), побывала на гастролях в Новосибирске и Красноярске, а режиссер Юлия Каландаришвили получила Молодежную премию правительства Петербурга. Весной 2023 года «Театральный проект 27» впервые провел фестиваль для подростков «В смысле?!».
На спектаклях «Театрального проекта 27» подросток сможет найти ответы на разные вопросы — о первой любви, непонимании взрослых, буллинге, выборе профессии, смерти близких, отношениях с друзьями. Театр экспериментирует с формой: в репертуаре, среди прочих, есть спектакль-игра и спектакль в ночном клубе. Показы для подростков на постоянной основе проходят в Петербурге и Москве, однако собственной площадки театр не имеет.
«Чтобы показывать спектакли, мы арендуем площадки у других театров. Из-за этого зрителям сложно нас найти. Мы редко играем в выходные дни. Приходится сталкиваться со сложной логистикой, мы не можем нормально выпускать спектакли. Поэтому в 2023 году мы решили построить театр. Это будет не просто театральная площадка. Мы хотим создать место силы, куда подростки придут не только в качестве зрителей, но и как участники творческого процесса, а молодые режиссёры и артисты смогут реализовывать себя в социально значимом деле, расширяя представления о том, каким может быть театр для детей и подростков», — говорит директор «Театрального проекта 27» Наталия Сергеевская.
Театр займет помещение площадью 236 квадратных метров на территории бывшего завода «Арсенал» на улице Комсомола, 2, где открылось общественное пространство. На создание площадки требуется 17 миллионов рублей. Часть средств и ресурсов команда театра нашла у друзей и коллег — кресла, станки, звуковое оборудование, — другую часть покроет полученный грант. Однако «Театральному проекту 27» не хватает средств на то, чтобы закончить ремонт, сделать электрику, создать комфортные условия для зрителей, а также на покупку светового оборудования.
На эти цели необходимо около 730 тысяч рублей, 526 тысяч из которых уже собраны. Поддержать «Театральный проект 27» можно на Planeta.ru, купив открытку, программку спектакля или книгу с автографом, тренинг по актерскому мастерству или сценической речи, абонемент на показы и даже экскурсию по будущему театру с его директором.
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