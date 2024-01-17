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Театр

В театре «Суббота» пройдет пятый фестиваль коротких пьес Stories. Что покажут молодые режиссеры?

В этом году программа состоит из шести пьес, поставленных петербуржцами Романом Кочержевским, Фамилом Джавадовым и Сергеем Соболевым, а также Александром Золотовицким (Москва), Тимуром Куловым (Казань) и Александром Агеевым (Южно-Сахалинск).

Фото: Shutterstock.com (Honour.kn)

Фестиваль коротких пьес Stories откроется 18 января постановкой «Пьяный космонавт» Сергея Соболева по пьесе пермского драматьурга Люси Прохоренко — ее монолог является женским оммажем к поэме Венедикта Ерофеева «Москва-Петушки». Следом покажут спектакль «Я помидор» Александра Золотовицкого, в основе которого — напоминающая сюжет «Превращения» Франца Кафки пьеса Ивана Орлова. Главный герой Саша в один момент превращается в помидор, и главная причина тому — охлаждение чувств между супругами и повышение температуры воздуха в квартире для выращивания помидорной рассады.

Первый день фестиваля завершится постановкой Тимура Кулова «Никто не приехал» по пьесе москвича Ивана Бевза в жанре «пьеса без слов». Работа расскажет о молодом писателе, который приехал на литературный фестиваль, на который больше никто не приехал, кроме него.

Stories продолжится 19 января тремя показами. Первый — «Солнечные змеи», поставленный Фамилом Джавадовым по пьесе петербрурженки Марии Фоменко, — погружает во внутренний мир героя, потерявшего близких. Текст «Папа в доме» Павла Соколова, ставший основой спектакля Александра Агеева, говорит о проблемах отцов и детей. Завершит фестиваль спектакль «Бэтмен» Романа Кочержевского по пьесе Александра Елизарова — взгляд взрослого героя в свое детство, в котором отсутствие фигуры отца, ставшее грустной традицией семьи, рождает чувство экзистенциального одиночества.

Фестиваль коротких пьес Stories пройдет 18 и 19 января на основной сцене театра «Суббота» на Звенигородской улице, 30. Подробности программы можно найти здесь.

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