Константин Богомолов представит 12 моноспектаклей по текстам россиян — машинистов, дворников и жителей села Лох

Это его авторский проект «Голоса страны», цель которого — «показать, что каждый из нас может быть героем произведения и каждая жизнь важна и ценна». Премьеры спектаклей состоятся в марте 2024 года. Постановкой займутся драматурги и театральные режиссеры Валерий Печейкин, Талгат Баталов, Алексей Мартынов, Дмитрий Данилов, Алексей Кокорин и Филипп Гуревич, а роли исполнят Виктор Вержбицкий, Александра Ребенок, Игорь Миркурбанов, Александр Збруев и другие. Рассказываем, какие истории получат свои театральные версии.
Одна из постановок расскажет историю учительницы Нины Кислиной из села Лох. В 2012 году Нина с мужем и двумя дочерьми переехала из Саратова в небольшое село Лох — благодаря семье в селе была восстановлена старинная водяная мельница, создана студия изобразительного искусства и Фонд сохранения и развития культурно-исторического наследия. Название села уже давно превратилось в туристический бренд, и в гости к жителям приезжают путешественники со всего мира.
В другом спектакле в центре сюжета история Алексея Алексеева — машиниста тепловоза из города Осташков Тверской области. Алексей — потомственный железнодорожник и машинист тепловоза. В 2016 году он работал главным бухгалтером, но решил сменить род деятельности и повторить профессиональный путь деда и дяди. На сегодняшний день Алексей работает машинистом тепловоза и ведет популярный блог о железных дорогах, поездах и красоте родного края.
В цикле постановок также появится история дворника-пенсионерки из Нягани в Ханте-Мансийском автономном округе. Галине Яковлевой 76 лет, она ветеран труда. До пенсии работала инженером по охране труда, после устроилась работать дворником, чтобы не скучать. Помимо этого, Галина Ивановна является волонтером движения «Человек театра» при Няганском театре юного зрителя. В театре она играет роль плакальщицы в спектакле «Житие Спиридона Расторгуева».
Всего на участие в проекте было подано более 340 заявок из 67 регионов России и других стран. Самой молодой героине 7 лет, а самому старшему участнику — 87.
О проекте «Голоса страны»:
Потребность в современном герое и в описании современной жизни всегда была, есть и будет. Театр всегда разговаривает со зрителем о современности — даже когда обращается к классике. Этот проект — попытка поиска героя нашего времени через форму документального театра. Заявок было много, очень разные люди присылали свои биографии или даже целые сочинения. Выбрать из них всего 12 историй — тонкая и интуитивная работа. Но она происходит в сотворчестве. Я являюсь руководителем проекта, а над каждой историей самостоятельно работают режиссеры, драматурги, фотографы. И каждый монолог героя — это отдельный спектакль. Мы расскажем истории героев, чья жизнь наполнена любовью, радостью, мечтами, смыслом и целью.
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