Константин Богомолов представит 12 моноспектаклей по текстам россиян — машинистов, дворников и жителей села Лох

Одна из постановок расскажет историю учительницы Нины Кислиной из села Лох. В 2012 году Нина с мужем и двумя дочерьми переехала из Саратова в небольшое село Лох — благодаря семье в селе была восстановлена старинная водяная мельница, создана студия изобразительного искусства и Фонд сохранения и развития культурно-исторического наследия. Название села уже давно превратилось в туристический бренд, и в гости к жителям приезжают путешественники со всего мира.

В другом спектакле в центре сюжета история Алексея Алексеева — машиниста тепловоза из города Осташков Тверской области. Алексей — потомственный железнодорожник и машинист тепловоза. В 2016 году он работал главным бухгалтером, но решил сменить род деятельности и повторить профессиональный путь деда и дяди. На сегодняшний день Алексей работает машинистом тепловоза и ведет популярный блог о железных дорогах, поездах и красоте родного края.

В цикле постановок также появится история дворника-пенсионерки из Нягани в Ханте-Мансийском автономном округе. Галине Яковлевой 76 лет, она ветеран труда. До пенсии работала инженером по охране труда, после устроилась работать дворником, чтобы не скучать. Помимо этого, Галина Ивановна является волонтером движения «Человек театра» при Няганском театре юного зрителя. В театре она играет роль плакальщицы в спектакле «Житие Спиридона Расторгуева».

Всего на участие в проекте было подано более 340 заявок из 67 регионов России и других стран. Самой молодой героине 7 лет, а самому старшему участнику — 87.