Спектакль по мотивам ранних произведений Владимира Набокова представят в Театре имени Комиссаржевской

Действие спектакля «Настанет день…» происходит в Берлине 1920-30х годов. Постановка расскажет про жизни и судьбы людей, покинувших Россию после октябрьского переворота, оказавшихся вместе под крышей пансиона «Приют грез». «Здесь, в пансионе, как в Ноевом ковчеге, собрались эмигранты из России. И, подобно библейскому герою, эти люди, потерянные души, тоже пережидают великий потоп. Каждый живет в надежде на спасение. Грезя о потерянном рае, каждый стремится вернутся, дабы обрести себя», — отмечают в театре.

В спектакле заняты заслуженные артисты России Маргарита Бычкова, Валентина Панина, Евгений Иванов, артисты Ольга Арикова, Оксана Базилевич, София Большакова, Анна Вартаньян, Мария Когутницкая, Елизавета Фалилеева, Александр Анисимов, Егор Бакулин, Богдан Гудыменко, Анатолий Журавин, Иван Капорин, Владимир Крылов, Евгений Кошелев, Егор Шмыга.

Премьерные показы постановки «Настанет день…» пройдут 3, 4 и 14 февраля на сцене Театра имени Комиссаржевской.

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