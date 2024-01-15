Завершатся гастроли интерактивным спектаклем Юрия Макеева «Семейная пекарня» для детей от 8 лет и их родителей — увидеть его можно 9 и 10 марта. «Многолетний резидент "Практики" "Театр Вкуса" приглашает всех гостей во французскую пекарню к мсье Жан Жюль Жаку и его семье. Зрители, которым улыбнётся удача, смогут выйти на сцену и сыграть в спектакле наравне с актерами. А в финале каждый унесет с собой кусочек счастья и ароматную булочку», — говорят о спектакле в театре.

Петербургские гастроли театра «Практика» пройдут с 26 февраля по 10 марта 2024 года в пространстве «Левашовского хлебозавода» на Барочной улице, 4а. Подробности можно найти здесь.

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