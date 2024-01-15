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Театр

Московский театр «Практика» едет на гастроли в Петербург! Со спектаклем по мотивам стихотворений Иосифа Бродского и Мастерской Брусникина

Под деревянным куполом Творческой котельной на «Левашовском хлебозаводе» покажут пять знаковых спектаклей театра: драматические, пластические и поэтические постановки для детей и взрослых.

"Наедине с собой"
Изображение предоставлено театром "Практика". Фото: Ивлиев Андрей

"Наедине с собой"

Петербургские гастроли театра «Практика» стартуют 26 февраля показом пластического спектакля «Наедине с собой» по мотивам стихотворений Иосифа Бродского в хореографии Анны Дельцовой и Александра Тронова. Это проект резидентов «Практики» — команды уличного и экспериментального танца «Jack’s Garret», в творчестве которой соединены техники street dance и современного танца.

"Наташина мечта"
Изображение предоставлено театром "Практика". Фото: Женя Потах

"Наташина мечта"

1 и 2 марта исполнится «Наташина мечта». На «Левашовском хлебозаводе» покажут спектакль из трех девичьих монологов — это две с половиной истории любви и крик души, не способной мириться с крушением мечты. Спектакль художественного руководителя «Практики» Марины Брусникиной поставлен по пьесе современного екатеринбургского драматурга Ярославы Пулинович с артистами Мастерской Брусникина.

"Хорошо, что я такой"
Изображение предоставлено театром "Практика". Фото: Анна Тодич

"Хорошо, что я такой"

3 марта будет дважды показан спектакль-концерт «Хорошо, что я такой» для больших детей и маленьких взрослых. Тонкий и терапевтичный спектакль Андрея Гордина и Мастерской Брусникина складывается из трех притч: о взрослении, самоопределении и принятии, о долгой и непростой одиссее в поиске своего пути, о бескорыстной любви, способной простить ошибки и невнимание. Литературную основу составили детские стихотворения и проза Ольги Васильковой, Германа Лукомникова и Лены Репетур.

"БродскийМаяковскийБлок"
Изображение предоставлено театром "Практика". Фото: Лука Бутомо

"БродскийМаяковскийБлок"

6 и 7 марта состоится поэтический спектакль-концерт Елены Маховой «БродскийМаяковскийБлок». Четыре разноплановых артиста исполнят «Скифы» и «Двенадцать» Блока, «Послушайте!» и отрывок из поэмы «Человек» Маяковского, стихотворения Бродского, посвященные Марине Басмановой, а также другие знаковые и рубежные произведения трёх важнейших поэтов ХХ века.

"Семейная пекарня"
Изображение предоставлено театром "Практика". Фото: Екатерина Монева

"Семейная пекарня"

Завершатся гастроли интерактивным спектаклем Юрия Макеева «Семейная пекарня» для детей от 8 лет и их родителей — увидеть его можно 9 и 10 марта. «Многолетний резидент "Практики" "Театр Вкуса" приглашает всех гостей во французскую пекарню к мсье Жан Жюль Жаку и его семье. Зрители, которым улыбнётся удача, смогут выйти на сцену и сыграть в спектакле наравне с актерами. А в финале каждый унесет с собой кусочек счастья и ароматную булочку», — говорят о спектакле в театре.

Петербургские гастроли театра «Практика» пройдут с 26 февраля по 10 марта 2024 года в пространстве «Левашовского хлебозавода» на Барочной улице, 4а. Подробности можно найти здесь

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