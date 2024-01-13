Режиссер Александринского театра Николай Рощин назначен руководителем мастерской в Школе Райкина

Ранее в ВШСИ все курсы проводились только в очной форме. Теперь же первый набор в мастерскую возглавит режиссер Александринского театра. Вступительные экзамены в Мастерскую Николая Рощина на 2024–2025 год начнутся весной 2024 года.

Режиссёр и сценограф Николай Рощин окончил ГИТИС в 1997 году, курс Алексея Бородина. Он является создателем московского театра «А.Р.Т.О.». С 2016 по 2023 год – главный режиссер Александринского театра, с июня 2023 года – штатный режиссёр. Преподавал в режиссёрской магистратуре ЦИМа, Школе-студии МХАТ и в Театральном институте имени Щукина. Он работал над постановками «Ворон», «Рождение Сталина», «Дети солнца» и другими.

Вчера стало известно, что Александринский театр отменил показ спектакля Валерия Фокина «Один восемь восемь один». Постановку худрука театра должны были показать 12, 13 и 14 января, однако какой-либо информации о билетах и показах на сайте Александринского больше нет.