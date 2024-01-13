18+
  • Развлечения
  • Театр
  • News
Театр

Режиссер Александринского театра Николай Рощин назначен руководителем мастерской в Школе Райкина

Он возглавит первый очно-заочный курс Высшей школы сценических искусств, где будут вместе учиться актеры и режиссеры.

Ранее в ВШСИ все курсы проводились только в очной форме. Теперь же первый набор в мастерскую возглавит режиссер Александринского театра. Вступительные экзамены в Мастерскую Николая Рощина на 2024–2025 год начнутся весной 2024 года.

Режиссёр и сценограф Николай Рощин окончил ГИТИС в 1997 году, курс Алексея Бородина. Он является создателем московского театра «А.Р.Т.О.». С 2016 по 2023 год – главный режиссер Александринского театра, с июня 2023 года – штатный режиссёр. Преподавал в режиссёрской магистратуре ЦИМа, Школе-студии МХАТ и в Театральном институте имени Щукина. Он работал над постановками «Ворон», «Рождение Сталина», «Дети солнца» и другими.

Вчера стало известно, что Александринский театр отменил показ спектакля Валерия Фокина «Один восемь восемь один». Постановку худрука театра должны были показать 12, 13 и 14 января, однако какой-либо информации о билетах и показах на сайте Александринского больше нет.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: