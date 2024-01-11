Как жили и работали театры Ленинграда во время блокады? Расскажут на выставке в Театральной библиотеке

Почти 80 лет назад, 27 января 1944 года, была полностью снята блокада Ленинграда. Оглядываясь назад, сейчас тяжело представить, но культурная жизнь продолжала подкреплять дух ленинградцев в самые темные времена. Вспомнить об этом предлагают в Театральной библиотеке, где с 18 января по 1 февраля пройдет цикл мероприятий «Театры города-фронта».
Зрители у афиш Ленинградского театра Музыкальной комедии, 1942–1943 года
Откроет просветительскую программу 18 января постановка Семена Сытника «Блокадный дневник Александринки». На основе сохранившихся архивных документов Александринского театра и Театра Музыкальной комедии режиссер предлагает символически погрузиться в мысли Николая Левицкого — руководителя театра, сохранившего жизнь более 200 человек под крышей культурной институции.
Пропуск балерины Ольги Иордан в Кировский театр
За моноспектаклем последует более камерная встреча с руководителем литературно-драматургического отдела Театра музыкальной комедии Мариной Годлевской. Театровед расскажет про поддержку ленинградцев актерами, которые не прекращали играть все 900 дней блокады. В дополнение к повествованию будут продемонстрированы отрывки из кинофильмов, впервые будут показаны документы из собрания Петербургской Театральной библиотеки, относящиеся к блокадному периоду жизни театра.
Проспект 25 Октября (Невский). Афиша Театра комедии, где с октября 1942-го до середины августа 1943-го давал спектакли Городской театр
Завершит программу лекция Анны Петровой «Свободные творческие кадры — артисты Кировского театра в дни блокады Ленинграда» 1 февраля. Музыковед покажет редкие фотографии и документы из архива Мариинского театра, а также выпуски газеты «За советское искусство» — периодического издания театра, в годы войны выходившего в Ленинграде и Молотове.
Вход бесплатный по предварительной регистрации по телефону: (812) 571-77-11
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