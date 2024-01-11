Как жили и работали театры Ленинграда во время блокады? Расскажут на выставке в Театральной библиотеке

Почти 80 лет назад, 27 января 1944 года, была полностью снята блокада Ленинграда. Оглядываясь назад, сейчас тяжело представить, но культурная жизнь продолжала подкреплять дух ленинградцев в самые темные времена. Вспомнить об этом предлагают в Театральной библиотеке, где с 18 января по 1 февраля пройдет цикл мероприятий «Театры города-фронта».