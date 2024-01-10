Январские гастроли Московского драматического театра имени Пушкина — первые петербургские. На сцене БДТ имени Товстоногова представят постановку режиссера Евгения Писарева: булгаковская «Зойкина квартира» в его прочтении стала нуарной драмой и лучшим спектаклем по мнению зрителей-участников голосования международной театральной премии зрительских симпатий «Звезда театрала».

«На мой взгляд, драматургия Михаила Афанасьевича остро звучит в современной реальности: его героями часто становятся люди, утратившие почву под ногами, вынужденно простившиеся с прежней жизнью. "Зойкина квартира" была написана Булгаковым во время бума немого кино. Поэтому вместе с Зиновием Марголиным и Марией Даниловой мы обратились к жанру нуар-драмы, выросшей из кинематографа», — отмечает режиссер.