Написанная в годы НЭПа пьеса не потеряла остроты и сегодня. За блеском разгулявшейся жизни спрятан драматический сюжет о людях, оказавшихся на распутье эпох, о их сложном выборе, о мечтах и надеждах, которые разбиваются обстоятельствами суровой реальности.
Январские гастроли Московского драматического театра имени Пушкина — первые петербургские. На сцене БДТ имени Товстоногова представят постановку режиссера Евгения Писарева: булгаковская «Зойкина квартира» в его прочтении стала нуарной драмой и лучшим спектаклем по мнению зрителей-участников голосования международной театральной премии зрительских симпатий «Звезда театрала».
«На мой взгляд, драматургия Михаила Афанасьевича остро звучит в современной реальности: его героями часто становятся люди, утратившие почву под ногами, вынужденно простившиеся с прежней жизнью. "Зойкина квартира" была написана Булгаковым во время бума немого кино. Поэтому вместе с Зиновием Марголиным и Марией Даниловой мы обратились к жанру нуар-драмы, выросшей из кинематографа», — отмечает режиссер.
По сюжету, Зоя Пельц, роль которой исполняет актриса Александра Урсуляк, мечтает уехать с возлюбленным, бывшим дворянином Обольяниновым, в Париж. Для этого нужны деньги — так появляется знаменитый публичный дом, замаскированный под элитное ателье. Дела идут довольно успешно, ведь в администраторы берут ловкого авантюриста Аметистова. Но в комнатах веселой квартиры уже зреет печальный финал.
Помимо Урсуляк, в спектакле задействованы Александр Дмитриев, Александр Кубанин, Елизавета Кононова, Сергей Миллер, Олег Греков, Никита Пирожков, Назар Сафонов, Анна Кармакова, Александр Матросов, Наталья Рева-Рядинская, Эльмира Мирэль, Екатерина Серавкина, Алексей Воропанов, Олег Пышненко, Алексей Рахманов, Александр Анисимов, Николай Кисличенко, Иван Литвиненко, Инна Кара-Моско, Артем Ляшенко и Арсений Васильевых.
Проказы спектакля «Зойкина квартира» московского Театра имени Пушкина пройдут 19 и 20 января на сцене БДТ имени Товстоногова.
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