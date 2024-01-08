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Александринский театр представит спектакль по роману Толстого «Воскресение». Главную роль исполнит Тихон Жизневский

Премьерные показы пройдут 26 и 27 января на Новой сцене. Адаптированный вариант истории представит режиссер театра Никита Кобелев. Это будет его первая работа в статусе главного постановщика.

Фото: пресс-служба Александринского театра

Спектакль совместит «мотивы и отдельные сцены» других текстов Толстого, в том числе «Крейцеровой сонаты», «Отца Сергия» и неоконченного рассказа «Записки сумасшедшего». При этом главным, по мнению создателей спектакля, станет актуальность текста, «его резонанс с залом».

«Воскресение, если говорить просто, это восстание из тела. Человек из горизонтальной жизни, в которой он был в богатстве и пресыщенности, пробуждается и открывается для жизни иной, ищет смысл для себя, то, ради чего жить. Он знакомится с другой Россией, которую не знал, не видел. Пытается разобраться, где он, с кем он, кто он. Понять, что правильно, что неправильно», — цитирует режиссера издание MR7.

Главного героя Дмитрия Нехлюдова сыграет Тихон Жизневский, а роль Катюши Масловой исполнит Анна Блинова.

В конце прошлого года мы рассказывали о том, что новый фильм про Майора Грома выйдет 23 мая.

В ожидании премьеры вспоминаем наше архивное интервью с Тихоном Жизневским. В 2021 году звезда «молодой гвардии» Александринского театра подари нам майора Грома — первого российского супергероя.

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