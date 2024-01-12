18+
  • Развлечения
  • Театр
  • News
Театр

В Новой Голландии пройдет «Вечерний утренник для взрослых» — концерт «Невидимого театра» в поддержку благотворительного фонда «Помощь»

Актеры и специальные гости споют любимые детские песни, вспомнят, как радоваться простым вещам и мечтать о великом. Режиссером утренника выступит Таисия Вилкова.

Изображение предоставлено командами Новой Голландии и "Невидимого театра"

В вечернем утреннике для взрослых участвуют актеры «Невидимого театра» Ваня Пинженин, Женя Серзин, Андрей Пирог, Марина Даминева, Алена Митюшкина, Арсений Семенов, Таня Ишматова, Сергей Интяков и Гена Блинов. Но будут и специальные гости — Саша Бортич, Слава Коробицин (Sound of Soma), Ульяна Лучкина (Shuba Leontieva), Аня Петросян («Сестра Петра»), солист театра «Мюзик-Холл» Слава Дусенко и сама Таисия Вилкова.

Таисия Вилкова
Изображение предоставлено командами Новой Голландии и "Невидимого театра"

Таисия Вилкова

Саша Бортич
Изображение предоставлено командами Новой Голландии и "Невидимого театра"

Саша Бортич

Женя Серзин
Изображение предоставлено командами Новой Голландии и "Невидимого театра"

Женя Серзин

«Нам всем, артистам и зрителям, предлагается совершить маленькое путешествие в детство, прыгнуть обратно и посмотреть, какими мы были там: что чувствовали, как думали, как смотрели на мир. Я бы рассматривала это как возможность снова нащупать внутри себя ощущение открытости миру, добросердечности, нежности и чистоты, которые в детстве для нас были естественными», — говорит Вилкова.

«Вечерний утренник для взрослых» от «Невидимого театра» пройдет 13 января в Новой Голландии. Подробности можно найти здесь

Благотворительный фонд «Помощь» помогает детям и взрослым в борьбе с тяжелыми диагнозами и трудными жизненными обстоятельствами по всей России. Задачи фонда — осуществление благотворительной деятельности, направленной на эффективную помощь детям и взрослым с оформленной инвалидностью; улучшение качества жизни и здоровья, а также материального положения социально незащищённых категорий граждан; увеличение продолжительности жизни неизлечимо больных.

16+

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: