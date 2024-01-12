В Новой Голландии пройдет «Вечерний утренник для взрослых» — концерт «Невидимого театра» в поддержку благотворительного фонда «Помощь»

«Нам всем, артистам и зрителям, предлагается совершить маленькое путешествие в детство, прыгнуть обратно и посмотреть, какими мы были там: что чувствовали, как думали, как смотрели на мир. Я бы рассматривала это как возможность снова нащупать внутри себя ощущение открытости миру, добросердечности, нежности и чистоты, которые в детстве для нас были естественными», — говорит Вилкова.

«Вечерний утренник для взрослых» от «Невидимого театра» пройдет 13 января в Новой Голландии. Подробности можно найти здесь.

Благотворительный фонд «Помощь» помогает детям и взрослым в борьбе с тяжелыми диагнозами и трудными жизненными обстоятельствами по всей России. Задачи фонда — осуществление благотворительной деятельности, направленной на эффективную помощь детям и взрослым с оформленной инвалидностью; улучшение качества жизни и здоровья, а также материального положения социально незащищённых категорий граждан; увеличение продолжительности жизни неизлечимо больных.

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