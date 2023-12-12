На Малой сцене БДТ покажут спектакль «День числа Пи» о современных Моцарте и Сальери

В основе постановки режиссера Фамила Джавадова «День числа Пи» — одноименная повесть Нины Дашевской. Мальчик Лева — аутист и гений, который живет в мире математических формул и способен слышать мелодии по лицам людей. Кирилл — одноклассник Левы и его «враг», среднестатистический школьник, которому не дается игра на контрабасе. Эти двое, как Моцарт и Сальери, а между ними — музыка и муза — девочка Соня.

Главные роли в постановке исполняют Дмитрий Шумаев, Матвей Гутман, Алина Соколова, Ирина Патракова, Антон Шварц, Михаил Солошенко и Полина Дудкина. История в спектакле рассказывается «из головы» подростков, строится как поток их внутренних монологов, которые в какой-то момент сходятся в одной точке. «И становится понятно, что не такие они и разные, эти ребята. Тем более, как говорит математик Лева, "в нулевой степени все люди одинаковые, равны единице"», — отмечают в БДТ.

«Это история про умение разглядеть человека в другом, не похожем на тебя самого, и принять его. Это умение помогает расширить свое представление о мире. Хотелось бы, чтобы зрители-подростки узнали себя в героях и поняли, что тот, кто нам кажется странным или агрессивным, тоже способен чувствовать и переживать. Мне кажется, есть шанс починить этот мир — посадить в душах юных зрителей нужные зерна, которые еще смогут прорасти», — говорит о постановке режиссер.

Студенческий показ спектакля «День числа Пи» пройдет 21 декабря на Малой сцене БДТ имени Товстоногова. Подробности можно найти здесь.

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