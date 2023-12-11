Декларацию и «манифест мистической необходимости» ставит режиссер Павел Михайлов. «Надо смотреть, потому что ничего другого посмотреть нельзя. Это классическое искусство, классическая работа, музыка, специально написанная композитором Владимиром Розановым. Это такая "прививка искусством"», — отмечает он.
В спектакле «Песни западных славян», участие в котором принимают актеры Социально-художественного театра Иван Лосев, Павел Панков, Александр Цицкун, Елена Калинина, Алина Король и Анна Мигицко, использованы нарочито минимальные художественные средства — вся ставка делается только на артиста и живую музыку. «Потому что гениальному тексту ничего не нужно, кроме идеального произнесения. Мы действуем на контрасте: мы рассказываем страшные хоррор истории языком Пушкина в благополучной атмосфере современного театра. Это театрально-музыкальный проект, в котором мы рассказываем фантастику от гения всех времен», — отмечают в команде театра.
О спектакле «Песни западных славян»:
Песни западных славян — это декларация, манифест мистической необходимости. Во-первых, Александр Сергеевич перевел стихами прозу Проспера Мериме, который выдал придуманный им сборник «Гусли» за реальный сербский фольклор. Во-вторых, это действительно страшные сказки. С упырями, русалками, видениями. В-третьих, это сам Пушкин — как идеальное сочетание формы и содержания, торжество языка, торжество фантазии. Это песни любви и ненависти, героизма и предательства, кровавой резни и истинной веры, жажды жизни и добровольного заклания. Балканские страсти.
Премьерный показ спектакля-концерта «Песни западных славян» состоится 18 декабря на Новой сцене Социально-художественного театра на проспекте Стачек, 72. Подробности можно найти здесь.
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