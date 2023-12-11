В спектакле «Песни западных славян», участие в котором принимают актеры Социально-художественного театра Иван Лосев, Павел Панков, Александр Цицкун, Елена Калинина, Алина Король и Анна Мигицко, использованы нарочито минимальные художественные средства — вся ставка делается только на артиста и живую музыку. «Потому что гениальному тексту ничего не нужно, кроме идеального произнесения. Мы действуем на контрасте: мы рассказываем страшные хоррор истории языком Пушкина в благополучной атмосфере современного театра. Это театрально-музыкальный проект, в котором мы рассказываем фантастику от гения всех времен», — отмечают в команде театра.