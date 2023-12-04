Семен Сытник представит моноспектакль «Блокадный дневник Александринки»

В годы блокады Ленинграда Александринский театр стал домом, спасшим многие жизни. Здесь проживало более 200 человек. Среди них были и сотрудники театра, по разным причинам не уехавшие в эвакуацию — 39 актеров, рабочих сцены и цехов. Руководил блокадной жизнью театра артист Николай Владимирович Левицкий, назначенный комендантом здания и начальником штаба местной противовоздушной обороны.

На александринской сцене в годы блокады шли спектакли Театра музыкальной комедии. В память об этом в «Блокадный дневник Александринки» включена сцена репетиции оперетты Имре Кальмана «Сильва». Труппа Ленинградского государственного академического театра драмы имени Пушкина — так с 1920-х по 1990-е годы назывался Александринский театр — в годы блокады находилась в эвакуации в Новосибирске, вернувшись в Ленинград летом 1944 года.

Премьерные показы моноспектакля «Блокадный дневник Александринки» пройдут 23, 24 и 30 декабря в актерском фойе основной сцены Александринского театра на площади Островского, 6. Подробности можно найти здесь.

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