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Театр

Семен Сытник представит моноспектакль «Блокадный дневник Александринки»

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Он основан на документальном материале — сохранившихся записях, архивных документах, воспоминаниях Николая и Нины Черкасовых и Веры Мичуриной-Самойловой, а также свидетельствах о блокаде Ленинграда. Авторы спектакля создают блокадный дневник, который мог бы вести Николай Владимирович Левицкий — правдивый рассказ о трагическом времени и жизни в театре, ставшем одновременно и общежитием, и бомбоубежищем.

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В годы блокады Ленинграда Александринский театр стал домом, спасшим многие жизни. Здесь проживало более 200 человек. Среди них были и сотрудники театра, по разным причинам не уехавшие в эвакуацию — 39 актеров, рабочих сцены и цехов. Руководил блокадной жизнью театра артист Николай Владимирович Левицкий, назначенный комендантом здания и начальником штаба местной противовоздушной обороны.

На александринской сцене в годы блокады шли спектакли Театра музыкальной комедии. В память об этом в «Блокадный дневник Александринки» включена сцена репетиции оперетты Имре Кальмана «Сильва». Труппа Ленинградского государственного академического театра драмы имени Пушкина — так с 1920-х по 1990-е годы назывался Александринский театр — в годы блокады находилась в эвакуации в Новосибирске, вернувшись в Ленинград летом 1944 года.

Премьерные показы моноспектакля «Блокадный дневник Александринки» пройдут 23, 24 и 30 декабря в актерском фойе основной сцены Александринского театра на площади Островского, 6. Подробности можно найти здесь

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