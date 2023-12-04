Социально-художественный театр представит «Балет. Снегурочка» — с народными танцами в спортивных костюмах

Александр Челидзе

Хореограф — о спектакле «Балет. Снегурочка»:

Эта история хореографически произрастает из соединения элементов русского сценического танца, фольклорных — эмоциональных обрядовых вещей, и современного танца. Мы пытались адаптировать движенческую русскую эстетику в свой немножко шаманский сказ. Что создает магию движения в пространстве.

Ребята — драматические актеры. Возможно, именно отсутствие у них танцевального опыта и создало эту стилистику, направленность движения. Когда я сочинял хореографию, я смотрел как они двигаются и что можно в этом найти. Спектр ощущений в движении. Я люблю работать с движением и здесь оно в полной мере отражает сугубо индивидуальный взгляд. Движение в спектакле очень информативно, что энергетически совпадает со сценарием, сформированному режиссером и драматургом.