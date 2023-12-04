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Социально-художественный театр представит «Балет. Снегурочка» — с народными танцами в спортивных костюмах

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Это история по мотивам пьесы Островского «Снегурочка», в которой главная героиня — порождение Зимы и Весны, ошибка, исключение из правил, — попадает в мир берендеев: сообщество со своими правилами и устройством. «Мир Снегурочки и мир берендеев — миры разных танцев, в этих мирах разные правила и разные мотивации», — отмечают авторы постановки.

Изображение предоставлено командой Социально-художественного театра. Автор фото Татьяна Мелкозёрова
Изображение предоставлено командой Социально-художественного театра. Автор фото Татьяна Мелкозёрова
Изображение предоставлено командой Социально-художественного театра. Автор фото Татьяна Мелкозёрова

Как рассказали «Собака.ru» в Социально-художественном театре, «Балет. Снегурочка» — это сложносочиненный спектакль, где зритель может выбирать, что ему слышать: звуки тел и голоса артистов, вербатимы об идеальном государстве, музыку, которая была написана Володей Розановым специально для спектакля по мотивам партитуры Петра Чайковского к сказке Александра Островского, или тексты ритмизированных инструкций о том, как правильно выполнять движения в русском народном танце. Во время спектакля у зрителя будут многоканальные наушники, с помощью которых он сможет делать свой выбор.

Изображение предоставлено командой Социально-художественного театра. Автор фото Татьяна Мелкозёрова
Изображение предоставлено командой Социально-художественного театра. Автор фото Татьяна Мелкозёрова
Изображение предоставлено командой Социально-художественного театра. Автор фото Татьяна Мелкозёрова
Изображение предоставлено командой Социально-художественного театра. Автор фото Татьяна Мелкозёрова

Хореографию сочинил лауреат премии «Золотая Маска» Александр Челидзе, сотрудничавший с Домом Радио, Новой сценой и Театром Ленсовета, тексты написала драматург Маша Все-Таки, в чьем послужном списке лаборатории в тверском ТЮЗе и петербургской библиотеке имени Лермонтова.

Александр Челидзе

Хореограф — о спектакле «Балет. Снегурочка»:

Эта история хореографически произрастает из соединения элементов русского сценического танца, фольклорных — эмоциональных обрядовых вещей, и современного танца. Мы пытались адаптировать движенческую русскую эстетику в свой немножко шаманский сказ. Что создает магию движения в пространстве.

Ребята — драматические актеры. Возможно, именно отсутствие у них танцевального опыта и создало эту стилистику, направленность движения. Когда я сочинял хореографию, я смотрел как они двигаются и что можно в этом найти. Спектр ощущений в движении. Я люблю работать с движением и здесь оно в полной мере отражает сугубо индивидуальный взгляд. Движение в спектакле очень информативно, что энергетически совпадает со сценарием, сформированному режиссером и драматургом.

Премьерные показы спектакля «Балет. Снегурочка» пройдут 6 и 7 декабря на Новой сцене Александринского театра. Подробности можно найти по ссылке.

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