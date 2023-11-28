Это история о том, «как добро победило зло, любовь победила беду, а дружба победила смерть».
Новая премьера «Невидимого театра» — это солнечная история про Али-бабу и разбойников, знакомая многим по знаменитой советской пластинке с Олегом Табаковым и Сергеем Юрским. Музыкальную сказку для взрослых в постановке Таисии Вилковой сопроводят музыка Персии в исполнении живого оркестра и колорит шумных базаров в эстетике восточного китча нулевых.
О спектакле «Али-баба и разбойники»:
В детстве мы все верили в эти простые и неопровержимые истины. Теперь, повзрослев и убедившись в том, что в жизни зло зачастую все же одерживает верх — хочется вновь поверить в самое главное, доброе, светлое.
Ценности, о которых говорится в этой, истории — вечные. Али баба учит нас быть добрыми, щедрыми, любить ближнего и всем помогать, и своим примером показывает, что тогда можно справится с любыми невзгодами. И как в любой сказке — здесь неизбежен счастливый конец. А что еще нужно?
Роли в спектакле исполняют Коля Куглянт, Женя Шумейко, Таня Ишматова, Аня Петросян, Алексей Морозов, Арина Лыкова, Алена Митюшкина, Вова Карпов, Фрол Фролов, Сергей Интяков, Миша Касапов, Ваня Решетняк и Ульяна Лучкина. Художником-постановщиком выступила Саша Стрельникова, за костюмы отвечает Екатерина Исаенко, свет — Настя Бражик, видео — Саша Магелатова. Музыкальным руководителем выступила Юлия Колченская.
Премьерные показы музыкальной сказки для взрослых «Али-баба и разбойники» состоятся 7 и 8 декабря в «Невидимом театре» на Кожевенной линии, 34.
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