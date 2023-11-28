«Невидимый театр»

О спектакле «Али-баба и разбойники»:

В детстве мы все верили в эти простые и неопровержимые истины. Теперь, повзрослев и убедившись в том, что в жизни зло зачастую все же одерживает верх — хочется вновь поверить в самое главное, доброе, светлое.

Ценности, о которых говорится в этой, истории — вечные. Али баба учит нас быть добрыми, щедрыми, любить ближнего и всем помогать, и своим примером показывает, что тогда можно справится с любыми невзгодами. И как в любой сказке — здесь неизбежен счастливый конец. А что еще нужно?