Мария Милютина представит спектакль «Диксон и Дикси» на фестивале «Реверберация. Регионы» в Александринском

Фестиваль «Реверберация. Регионы» — это показы спектаклей и открытый диалог со зрителями. 29 ноября в рамках фестиваля можно будет увидеть постановку «Синий понедельник» режиссера Екатерины Клеопиной, «Сторис» Вячеслава Полуина, «Диксон и Дикси» Марии Милютиной по дуэтной пьесе Ульяны Петровой, в которой автор соединяет самый северный поселок России и продуктовую сеть и «Приманка для лося» Антона Петрова.

На следующий день, 30 ноября, покажут спектакль «Теплый Хлеб» Дмитрия Радыгина по мотивам одноименного произведения Паустовского, «Я помидор» Валерия Степанова и «Остатки» Марии Фоменко по тексту-конструктору Даши Гриза о том, как растворяется, распадается, рассыпается в руках то, что невозможно сформулировать.

После каждого показа состоится открытое обсуждение с постановочной командой в фойе Новой сцены Александринского театра. В последний день режиссеры, драматурги, кураторы и театроведы соберутся за круглым столом для разбора и обсуждения представленных пьес. Разговор пойдет о фигуре автора, пространстве и времени в драматических текстах, новых типах взаимодействия персонажей, географии пьес и другом.

«Реверберация — это процесс многократных отражений, это суперпозиция различных сигналов, это явление порхающего эха. Если ты готов воспринимать импульс в точке прослушивания, если ты готов ко встрече с первичными и ранними отражениями, если ты готов испытывать волнение — то привет! Но главное помнить: художественно-эстетическое впечатление, создаваемое реверберацией, зависит от контекста произведения и определяется в высших отделах головного мозга», — отмечают кураторы фестиваля Мария Сизова, Елизавета Любимова и Иван Орлов.

Фестиваль «Реверберация. Регионы» пройдет 29 и 30 ноября на Новой сцене Александринского театра. Вход свободный — по предварительной регистрации.

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