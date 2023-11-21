Социально-художественный театр готовится к открытию на бывшей малой сцене ДК имени Газа

До сентября 2023 года Социально-художественный театр располагался на Биржевой линии В.О., 12, где существовал три года. Но недавно стало известно, что здание сносят, а на его месте будут строить жилые дома. И театр переехал на новую площадку на бывшей малой сцене ДК имени Газа.

«В названии нашей организации заложено два направления работы: социальный театр и художественный. Социальный театр — это направление, связанное с социо-культурной социально-психологической адаптацией людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. При помощи театральной терапии наша организация помогает людям найти выход из сложившихся трудных обстоятельств», — рассказали представители театра.

Социально-художественный театр — это группа единомышленников, целью которых является решение социальных проблем художественными средствами. Наш театр существует уже восьмой год. Дата его основания 2016 — это год выпуска из Санкт-Петербургской Театральной Академии актеров — его основателей, учеников Ларисы Грачевой, которая заложила основную идею театра: театр должен непосредственно участвовать в социальном спасении мира, а актер должен изучать проблемы мира, смело ныряя в его «горящие точки».

За восемь лет существования театра выпустили более 36 спектаклей, создали более 7 социальных проектов. Сейчас в репертуаре театра 12 постоянных спектаклей и готовится к выпуску три премьеры.

«Нам удалось найти помещение, которое по многим причинам нам подходит, и мы смело можем назвать его своим домом! Оно идеально подходит нам для того, чтобы эффективно осуществлять социальную миссию и реализовывать творческий потенциал. Мы хотим заложить фундамент для основания уникального театра, не похожего на другие, и создавать новую театральную историю», — добавили в театре. Также театр запустил краудфандинговую кампанию на нужды проекта.