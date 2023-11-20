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Театр

В Доме молодежи «Квадрат» пройдет двухдневный Открытый городской фестиваль современного любительского театра «Рампа»

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Главная цель проекта — поддержать творчество любительских театральных коллективов города. В программу вошли постановки по современным пьесам, танц-постановка, театр абсурда, спектакли по Францу Кафке и Владимиру Маяковскому и даже стендап. Их показ пройдет 25 ноября.

travelarium.ph/shutterstock

Фестиваль «Рампа» это — открытые конкурсные показы спектаклей любительских коллективов и образовательный трек для участников и интересующихся театром. В качестве жюри выступят молодые театральные деятели — Варвара Сополева, режиссер, успевшая выпустить спектакли в СХТ и Музее Фаберже, Андрей Мишустин, актер дерзкого театра для подростков «Театральный проект 27» и Мария Кузьмичева, магистр зрелищных искусств, редактор подкаста о театре «Бельэтаж это где?».

Второй день полностью отдан театральному образования и вдохновению. 26 ноября пройдут лекция-пожар про ведение соц.сетей любительских театров от главного редактора коммуникационного агентства «Суть медиа» - Эдуарда Карякина, театрализованная читка рифмованного романа «Гриша не свидетель» при поддержке издательства «Самокат», открытая запись подкаста «Бельэтаж это где?» с координатором проектов «Упсала-Цирк» Машей Михельсон. В завершении фестиваля пройдет показ рейв-спектакля «Квадрат» Плохого театра.

Подробнее о программе можно узнать здесь.

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