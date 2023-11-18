Валерия Гергиева и Начо Дуато наградили первой Эрмитажной премией

Первыми лауреатами стали руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев и худрук балетной труппы Михайловского театра Начо Дуато. Награду им вручили вице-премьер РФ Татьяна Голикова и директор Эрмитажа Михаил Пиотровский. «Нам важно еще раз подчеркнуть, что несмотря на санкции, несмотря на ограничения, культура не знает границ. Так было, так есть и так будет всегда. Первые лауреаты премии внесли неоценимый вклад в золотой фонд мировой культуры», — цитирует вице-премьера РФ Татьяну Голикову ТАСС.

Гергиев заявил, что для него эта награда — большая честь. «Это первая церемония, в которой я принимаю участие. Она началась с выстрела из пушки. Это уже запомнится надолго. А если серьезно, для меня огромная честь - находиться здесь. <…> Несколько десятков лет мы занимаемся тем, чтобы культура была связана с культурой. Мне хочется, чтобы мы в наше сложное время занимались культурой. В конце концов, это Достоевский сказал: «Красота спасет мир», — сказал он, получая премию.

На днях мы писали, что Валерий Гергиев может возглавить Большой театр. Предположительно, он будет руководить двумя главными театрами Москвы и Петербурга одновременно, а также сохранит за собой пост дирижера Симфонического оркестра Мариинского театра. По словам самого Гергиева, он занимается делами театра и не читает то, что пишут в соцсетях. «Я руковожу Мариинским театром. Я не провожу время в соцсетях. Кто-то что-то выпускает, кто-то что-то сказал. Я не могу это комментировать. Я сейчас отвечаю за Мариинский театр. У нас громадная программа», — сказал он.