«Женитьбу Бальзаминова» с Ириной Муравьевой и «Грозу» в постановке Константина Райкина покажут на фестивале к 200-летию Островского

Третий фестиваль «Вперед к Островскому!» завершит серию, приуроченную к 200-летию со дня рождения драматурга. В рамках гостевой программы на сцене «Балтийского дома» пройдут спектакли из Москвы, Томска, Южно-Сахалинска, Воронежа, Вологды, Ярославля. Петербургские театры представят постановки, подготовленные специально к юбилею Островского.
Как рассказали «Собака.ru» в «Балтийском доме», фестиваль откроется 18 ноября спектаклем «Женитьба Бальзаминова» Государственного академического Малого театра, который по праву считается Домом Островского. В яркой комедии о поиске богатой невесты режиссер Алексей Дубровский собрал всех звезд театра — народных артистов России Ирину Муравьеву, Людмилу Полякову, Владимира Носика, Людмилу Титову, Светлану Аманову, Виктора Низового, а также ведущих молодых актрис.
Российский государственный театр «Сатирикон» имени Аркадия Райкина покажет спектакль «Гроза» в жанре трагического балагана, где смешаны времена и языки. Режиссер и худрук театра Константин Райкин поставил спектакль о свободе и силе чувства, которое поднимает человека над всеми житейскими правилами. Свою версию «Грозы» представит и сахалинский «Чехов-центр» — режиссер Александр Созонов воплотил на сцене мир темной сказки и смелой антиутопии, говорящей о самом актуальном и злободневном.
Томский областной театр куклы и актера «Скоморох» привезет спектакль «Лес» — постановку Игоря Казакова об ускользающем счастье, которое так сложно найти в запутанном «лесу» интриг. Пьеса, в которой соединяются фарс, водевиль и романтическая драма, в жанре кукольного театра обретает особый объем, уходя от рамок и условностей. Петербургский ТЮЗ имени Брянцева покажет спектакль режиссера Уланбека Баялиева. Его «Лес» становится территорией всеобщего комедиантства, воплощая знаменитую формулу комедии Островского: «Весь лес лицедействует». «В этом лесу много загадочного, игривого, магического, но вместе с тем узнаваемого: это человеческие страсти, доходящие до крайности в своем стремлении к любви, пониманию и счастью», — отмечают в «Балтийском доме».
Пьесу «На всякого мудреца довольно простоты» также можно увидеть в двух полярных друг другу режиссерских прочтениях. Если поставивший текст для Воронежского академического театра драмы имени Кольцова Владимир Петров обращается к метафоре шахматной партии, то Владимир Гранов в своей постановке для Вологодского драматического театра представляет комедию в стиле танго, где в танцевальном вихре характеров обнажается трагикомичность происходящего.
«Бесприданницы» тоже будет две. «Приют комедианта» покажет на фестивале постановку лауреата Александра Баргмана — стремительную, динамичную и при этом весьма трагическую, повествующую о невероятной беспощадности, легкости и уничтожающей простоте, с которой люди творят самые жестокие и непростительные вещи. Принимающий фестиваль «Балтийский дом» представит «Жестокий роман» Сусанны Цирюк — спектакль, в котором прошлое тесно переплетено с настоящим.
«Рядом с современным антуражем наших дней соседствуют кружевные зонты, пышные платья и другие приметы старинной эпохи, но это не меняет основной проблематики – страдания женской души, желающей любить по своему свободному выбору. В спектакле очень много музыки — звучат произведения народного артиста СССР Андрея Петрова, романсы и популярные эстрадные песни, и все они рассказывают о любви», — отмечают в театре.
Ленсовета представит на своей сцене премьеру — спектакль по пьесе Островского «Бешеные деньги» в режиссере Юрия Цуркану. В его же постановке театр «Русская антреприза» покажет «Не было ни гроша, да вдруг алтын». История Насти — девушки на выданье, которая по вине своего скупого дяди Крутицкого остается без приданого, — раскрывает отчаянную борьбу противоречий: лихоимства и гордости, нищеты и терпимости.
Еще одной премьерой фестиваля «Вперед к Островскому!» станет спектакль Валерия Кириллова «Ледяное сердце» для Российского государственного академического театра драмы имени Федора Волкова. Постановка по пьесе «Снегурочка» наполнена музыкой, танцами и спецэффектами. Создатели спектакля подчеркивают, что он адресован прежде всего молодежи, поскольку рассказывает о встрече двух влюбленных и о том, как важно бороться за свое счастье.
Театральный фестиваль «Вперед к Островскому!» пройдет с 18 по 27 ноября. Подробности программы можно найти здесь.
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