«Женитьбу Бальзаминова» с Ириной Муравьевой и «Грозу» в постановке Константина Райкина покажут на фестивале к 200-летию Островского

«Бесприданницы» тоже будет две. «Приют комедианта» покажет на фестивале постановку лауреата Александра Баргмана — стремительную, динамичную и при этом весьма трагическую, повествующую о невероятной беспощадности, легкости и уничтожающей простоте, с которой люди творят самые жестокие и непростительные вещи. Принимающий фестиваль «Балтийский дом» представит «Жестокий роман» Сусанны Цирюк — спектакль, в котором прошлое тесно переплетено с настоящим.

«Рядом с современным антуражем наших дней соседствуют кружевные зонты, пышные платья и другие приметы старинной эпохи, но это не меняет основной проблематики – страдания женской души, желающей любить по своему свободному выбору. В спектакле очень много музыки — звучат произведения народного артиста СССР Андрея Петрова, романсы и популярные эстрадные песни, и все они рассказывают о любви», — отмечают в театре.