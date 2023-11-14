Лучший спектакль в оперном театре

«Набукко» Верди в постановке Анны Шишкиной. Музыкальный руководитель и дирижер Валерий Гергиев. Художник по декорациям Петр Окунев. Мариинский театр

Лучшая женская роль в оперном спектакле

Олеся Гордеева — за роль Марии в спектакле «Иван Грозный» в постановке Юрия Александрова. Дирижер-постановщик Александр Гойхман. Театр «Санктъ-Петербургъ Опера»

Лучшая мужская роль в оперном спектакле

Ариунбаатар Ганбаатар — за роль Набукко в спектакле «Набукко» в постановке Анны Шишкиной. Музыкальный руководитель и дирижер Валерий Гергиев. Мариинский театр

Лучший балетный ансамбль

«Двенадцать». Композитор Борис Тищенко. Хореограф-постановщик Александр Сергеев. Музыкальный руководитель Валерий Гергиев. Дирижер Арсений Шупляков. Художник Леонид Алексеев. Мариинский театр