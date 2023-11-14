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«Красный фонарь» Крестьянкина и «Чайка» Додина: объявлены лауреаты театральной премии «Золотой софит»-2023

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Рассказываем о главных спектаклях, режиссерах, актерах и балетных танцовщиках сезона, отмеченных высшей театральной премией Петербурга.

Лев Додин
Фотограф: Михаил Вильчук

Лев Додин

Лучший спектакль большой формы

«Чайка». Режиссер-постановщик Лев Додин. Художник Александр Боровский. Малый драматический театр — Театр Европы

Лучший спектакль малой формы

«Палата №6». Режиссер Анатолий Праудин. Сценография и костюмы Ксения Бурланкова. Театр-фестиваль «Балтийский дом»

Лучшая работа режиссера

Лев Додин. За постановку спектакля «Чайка». Малый драматический театр — Театр Европы

Лучшая работа художника

Анвар Гумаров, Елена Жукова. За сценографию и костюмы к спектаклю «Барон Мюнхгаузен». Режиссер Роман Габриа. Театр имени Комиссаржевской

Елизавета Боярская

Елизавета Боярская

Лучшая работа актера

Андрей Феськов. За роль Чичикова в спектакле «Материнское сердце». Режиссер Андрей Могучий. Большой драматический театр имени Товстоногова

Лучшая работа актрисы

Елизавета Боярская. За роль Ирины Николаевны Аркадиной в спектакле «Чайка».Режиссер-постановщик Лев Додин. Малый драматический театр — Театр Европы

Лучшая роль второго плана

Янина Лакоба. За роль Фру Гунхильд Боркман в спектакле «Боркман». Режиссер Андрей Калинин. Новая сцена Александринского театра

Лучший актерский дуэт

Михаил Николаев и Артем Цыпин. В спектакле «Розенкранц и Гильденстерн мертвы». Режиссер-постановщик Галина Зальцман. Театр на Васильевском

Специальные призы экспертного совета

  • Виктору Бугакову — за роли в спектакле «Палата № 6». Режиссер Анатолий Праудин. Театр-фестиваль «Балтийский дом»
  • Дарье Завьяловой и Глебу Савчуку — за роли в спектакле «Варшавская мелодия». Режиссер Александр Гошуков. Театр «Мастерская»
  • Актерскому ансамблю спектакля «Преступление и наказание». Режиссер Мотои Миура. Большой драматический театр имени Товстоногова
«Набукко»
Мариинский театр

«Набукко» 

Лучший спектакль в оперном театре

«Набукко» Верди в постановке Анны Шишкиной. Музыкальный руководитель и дирижер Валерий Гергиев. Художник по декорациям Петр Окунев. Мариинский театр

Лучшая женская роль в оперном спектакле

Олеся Гордеева — за роль Марии в спектакле «Иван Грозный» в постановке Юрия Александрова. Дирижер-постановщик Александр Гойхман. Театр «Санктъ-Петербургъ Опера»

Лучшая мужская роль в оперном спектакле

Ариунбаатар Ганбаатар — за роль Набукко в спектакле «Набукко» в постановке Анны Шишкиной. Музыкальный руководитель и дирижер Валерий Гергиев. Мариинский театр

Лучший балетный ансамбль

«Двенадцать». Композитор Борис Тищенко. Хореограф-постановщик Александр Сергеев. Музыкальный руководитель Валерий Гергиев. Дирижер Арсений Шупляков. Художник Леонид Алексеев. Мариинский театр

Виктория Терешкина

Виктория Терешкина

Кимин Ким

Кимин Ким

Лучшая женская роль в балетном спектакле

Виктория Терешкина — за Аспиччии в спектакле «Дочь фараона». Хореография Мариуса Петипа. Хореограф реконструкции Тони Канделоро. Музыкальный руководитель Валерий Гергиев. Мариинский театр

Лучшая мужская роль в балетном спектакле

Кимин Ким — за роль Таора в спектакле «Дочь фараона». Хореография Мариуса Петипа. Хореограф реконструкции Тони Канделоро. Музыкальный руководитель Валерий Гергиев. Мариинский театр

Лучший спектакль в оперетте и мюзикле

«Петр I» Фрэнка Уайлдхорна в постановке Юрия Александрова. Музыкальный руководитель Алексей Нефёдов. Сценограф Вячеслав Окунев. Театр Музыкальной комедии

Лучшая женская роль в мюзикле

Агата Вавилова — за роль Царевны Софьи в спектакле «Пётр I». Постановка Юрия Александрова. Музыкальный руководитель Алексей Нефедов. Театр Музыкальной комедии

Лучшая мужская роль в мюзикле

Сергей Мигицко — за роль Молчанова в спектакле «Я ненавижу Гамлета». Постановка Ольги Прихудайловой. Музыкальный руководитель и дирижер Алексей Нефёдов. Театр Музыкальной комедии

Лучшая работа художника в музыкальном театре

Вячеслав Окунев — за сценографию спектакля «Петр I». Постановка Юрия Александрова. Музыкальный руководитель Алексей Нефедов. Театр Музыкальной комедии

Специальный приз экспертного совета присудили Театру Музыкальной комедии — за создание музыкального памятника жителям блокадного Ленинграда — спектакля «Раскинулось море широко».

Дмитрий Крестьянкин
Валентин Блох

Дмитрий Крестьянкин

Лучшая роль в спектакле негосударственного театра

Константин Гаехо — за роль Ивана Карамазова в спектакле «Достоевский. Братья». Режиссер Юлия Панина. «Пан.Театр»

Лучший актерский ансамбль спектакля негосударственного театра

«Красный фонарь». Режиссер Дмитрий Крестьянкин. Музей театрального и музыкального искусства

Лучшая работа художника для спектакля негосударственного театра

Олег Молчанов и Гала Филатова — за сценографию и костюмы к спектаклю «Мертвые души». Постановка Влада Фурмана. Театр «Русская Антреприза» имени Андрея Миронова

Лучший спектакль негосударственного театра

«Красный фонарь». Режиссер Дмитрий Крестьянкин. Художник Александра Мошура. Музей театрального и музыкального искусства

Специальный приз экспертного совета присуждается спектаклю «Люблинский штукарь» — за синтез кинематографической реальности и театральной условности в пространстве спектакля. Режиссер-постановщик Евгений Ткачук. Конно-драматический театр «ВелесО»

«Сказка о Царе Салтане»
Большой театр кукол

«Сказка о Царе Салтане» 

Лучшая работа актера в театре кукол

Виктория Войнич-Слуцкая — за работу в спектакле «Потерянный солдат». Режиссер Руслан Кудашов. Большой театр кукол

Лучшая работа художника в театре кукол

Наталья Стрельцова — за сценографию спектакля «Аттис». Режиссер Чакчи Фросноккерс. Малый театр кукол

Лучший музыкальный спектакль в театре кукол

«Сказка о Царе Салтане» в постановке Руслана Кудашова. Большой театр кукол

Лучшая работа режиссера в театре кукол

Руслан Кудашов — за постановку спектакля «Потерянный солдат». Большой театр кукол

Специальные призы экспертного совета

  • Спектаклю «Расстрашка» постановке Анны Викторовой — за стремление раскрепостить сознание ребенка в игровой форме. Театр «Кукольный формат»
  • Спектаклю «Эйнштейн. Что нам светит?» постановке Натальи Слащевой — за слияние сценической игры, фантазии и научного знания в едином театральном пространстве. Театр «Karlsson Haus»
  • Спектаклю «Фьють» постановке Анны Ивановой-Брашинской — за актерскую отвагу, импровизационную легкость и веселое сотворчество с маленьким зрителем. Театр «Karlsson Haus»
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