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Театральная мастерская АСБ проведет фестиваль «Достоевский VS Станиславский» — с моноспектаклями Алексея Янковского, мастер-классами и лекциями

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Все постановки, которые будут показаны в рамках фестиваля, объединяет несколько факторов: один автор, один режиссер, одна драматургия, один артист на сцене и общее для спектаклей обращение к человеку, его внутренней незаинтересованной сути

Изображение предоставлено организаторами фестиваля

Александр Кошкидько в спектакле «Бес-Сон-Ница»

Философия фестиваля «Достоевский VS Станиславский» родилась из нравственно-философской позиции и художественных принципов Федора Достоевского и Константина Станиславского, которую кратко можно сформулировать как «работа над собой». Участники и зрители познакомятся с работой актера над ролью, а также совершат «духовный акт преображения, самосовершенствования, расширения границ сознания». «Эмоциональное переживание героя станет личным переживанием человека, и этот путь зритель и артист пройдут вместе», — отмечают организаторы фестиваля.

Все спектакли фестиваля поставлены режиссером Алексеем Янковским по роману Федора Достоевского «Идиот» в интерпретации драматурга и лауреата «Золотой Маски» KLIMa — в том числе «Бес-Сон-Ница», главным героем которой становится Афанасий Троцкий, и монологи-воспоминания Настасьи Филипповны «Падший ангел» и «Нежный возраст или странная история моей любви». В культурно-образовательную программу войдут лекция Романа Круглова «Жизнерадостный Достоевский» и обсуждения с психологами тем, которые поднимаются в спектаклях фестиваля, творческие встречи, мастер-классы и другие форматы.

Фестиваль «Достоевский VS Станиславский» пройдет с 1 ноября по 31 декабря 2023 года. Подробности программы можно узнать здесь.

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