Философия фестиваля «Достоевский VS Станиславский» родилась из нравственно-философской позиции и художественных принципов Федора Достоевского и Константина Станиславского, которую кратко можно сформулировать как «работа над собой». Участники и зрители познакомятся с работой актера над ролью, а также совершат «духовный акт преображения, самосовершенствования, расширения границ сознания». «Эмоциональное переживание героя станет личным переживанием человека, и этот путь зритель и артист пройдут вместе», — отмечают организаторы фестиваля.

Все спектакли фестиваля поставлены режиссером Алексеем Янковским по роману Федора Достоевского «Идиот» в интерпретации драматурга и лауреата «Золотой Маски» KLIMa — в том числе «Бес-Сон-Ница», главным героем которой становится Афанасий Троцкий, и монологи-воспоминания Настасьи Филипповны «Падший ангел» и «Нежный возраст или странная история моей любви». В культурно-образовательную программу войдут лекция Романа Круглова «Жизнерадостный Достоевский» и обсуждения с психологами тем, которые поднимаются в спектаклях фестиваля, творческие встречи, мастер-классы и другие форматы.

Фестиваль «Достоевский VS Станиславский» пройдет с 1 ноября по 31 декабря 2023 года. Подробности программы можно узнать здесь.

18+