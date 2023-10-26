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Илья Архипов представит свой новый спектакль в ТЮЗе имени Брянцева — черно-белый водевиль «Медведь»

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Сюжет чеховской комедии в постановке молодого режиссера накладывается на эстетику кинолент начала XX века — герои Чехова со своими «нарисованными» страстями подражают актерам немого кино.

Изображение предоставлено пресс-службой ТЮЗа имени Брянцева

Репетиция спектакля «Медведь»

Изображение предоставлено пресс-службой ТЮЗа имени Брянцева

Комедия-шутка в одном действии была завершена Антоном Чеховым в 1888 году. По сюжету, к помещице Елене Ивановне Поповой приезжает хозяин соседнего поместья Григорий Степанович Смирнов — он нуждается в деньгах и требует немедленно вернуть долг покойного мужа Елены Ивановны. Помещица просит подождать пару дней, называя гостя невоспитанным грубияном и медведем. Но Смирнов отказывается покидать ее дом, пока не получит долг — и вызывает помещицу на дуэль.

Главные роли в постановке Архипова исполняют Екатерина Бездель, Дмитрий Ткаченко и Владимир Чернышов. Художником по костюмам выступила Алена Пескова, композитором — Андрей Алексеев, автором либретто — Кирилл Шмаков, хореографом — Никита Борис, художником по свету — Татьяна Яцюк.

«Мы в спектакле основываемся на эстетике кинолент начала 20 века: герои Чехова со своими «нарисованными» страстями подражают актёрам немого кино. Гротесковое существование актёров позволит взглянуть на героев шутки иначе, а музыкальные номера дополнят образы персонажей чувственными романсами и зажигательными кадрилями. Это настоящая игра, сценическое переплетение различных музыкальных и драматических жанров, в котором Чехов остается Чеховым!» — говорит режиссер о «Медведе».

Премьерные показы спектакля Ильи Архипова «Медведь» состоятся 21 и 22 ноября на Малой сцене ТЮЗа имени Брянцева.

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