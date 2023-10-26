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Международный «Театр без границ» совместно с подопечными «Перспектив» покажут спектакль «Основные моменты»

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Премьерный показ проекта состоялся в 2022 году. В нем участвуют люди с особенностями развития и без. Все собранные средства пойдут на поддержку детей и взрослых с тяжелой инвалидностью — подопечных «Перспектив».

Пресс-служба благотворительной организации "Перспективы"

«Актеры международного «Театра без границ» — люди с особенностями развития и без, в том числе подопечные благотворительной организации «Перспективы». Каждой постановкой коллектив театра доказывает: жизнь любого человека — бесценна, искусство доступно всем, границы между людьми условны», — отмечают представители «Перспектив».

Премьера спектакля «Основные моменты» состоялась 7 ноября 2022 года, в самый разгар пандемии. Для создания спектакля в условиях, когда участники международного проекта не могут физически собраться вместе, был найден новый формат: совмещение видеофрагментов и живого показа эпизодов на сцене. Режиссером спектакля выступила Елена Шифферс, а режиссером видеоверсии — Степан Любимов.

«У нас часто спрашивают: о чем ваши спектакли? Мы не используем пьесы, в постановках нет сквозного сюжета, мы никогда заранее не пишем сценарий. Про что наши спектакли? Про жизнь! Реальность невозможно заложить в сценарий, потому что она постоянно меняется. Важно быть готовым меняться и менять. А это значит – нужно быть смелым», — рассказала режиссерка Елена Шифферс.

Спектакль «Основные моменты» покажут 3 ноября в пространстве Лекторий’порт в «Севкабель Порту» (Кожевенная линия 40Д, 3 этаж, студия 42. Чтобы попасть на событие, необходимо предварительно зарегистрироваться и внести пожертвование в пользу благотворительной организации.

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