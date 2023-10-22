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Театр

Сразу 12 петербургских спектаклей вошли в шорт-лист премии «Золотая маска»

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Среди них постановки Александринского театра, Малого драматического театра – Театра Европы, «Приюта комедианта», «Театро Ди Капуа» и театра «Суббота».

Andrey Burmakin/shutterstock

Экспертный совет оценил 1116 спектаклей российских театров, в лонг-лист вошли 115 постановок. 12 из них представлены Петербургом. Так, произведение «Один восемь восемь один» Александринской сцены и «Чайка» Малого драматического театра – Театра Европы претендуют на победу сразу в нескольких номинациях. Это лучшие спектакль большой формы, работа режиссёра, мужские и женские роли, работа художника и художника по свету.

Другие петербургские постановки представлены в номинации малой сцены: «Идиот»(«Приют комедианта»), «Крысолов» («Театро Ди Капуа»), «Друг мой» и «Опера нищего» (оба — театр «Суббота»). Они также номинированы на лучшую режиссуру.

Напомним, летом стало известно о том, что «Золотая маска» лишится части номинаций. На премии будет упразднена номинация «Эксперимент», а в конкурсе спектаклей драматического театра — разделение на большую и малую форму: из всех постановок будет выбираться один «Лучший спектакль».

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