Китайский балет, Роза Хайруллина и много Островского: Что смотреть в театрах Петербурга осенью?

«Еще один поход хитроумного идальго Дон Кихота Ламанчского и его верного оруженосца Санчо Панса, а также их старых и новых знакомых, в ожидании конца известных времен, или просто Дон Кихот», «Суббота» (18+)

Один из самых молодых лауреатов премии «Золотая маска» Кирилл Люкевич вместе со своим постоянным соавтором, драматургом Анастасией Федоровой, решил замахнуться пока не на Шекспира, но тоже на писателя известного и значимого — Мигеля Сервантеса. Сценографию и костюмы придумывали Мария Лукка и Александр Мохов. В роли Дон Кихота выйдет (или выедет, как знать) Александр Лушин, в роли Санчо Пансы — Владислав Демьяненко.

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21, 22 октября, 8, 18 ноября