Китайский балет, Роза Хайруллина и много Островского: Что смотреть в театрах Петербурга осенью?

В Петербурге в самом разгаре театральный сезон! «Собака.ru» рассказывает о главных драматических и балетных спектаклях, которые можно увидеть в городе этой осенью. Среди них — работа-посвящение Леониду Десятникову, постановка T.I.M.E. китайской труппы, камерная история «Где ты был так долго, Чувак?» с Дмитрием Куличковым и Розой Хайруллиной, а также «Гроза» в версии Константина Райкина и осмысление «Дон Кинхота» Кириллом Люкевичем.
ОКТЯБРЬ
Кирилл Люкевич
«Еще один поход хитроумного идальго Дон Кихота Ламанчского и его верного оруженосца Санчо Панса, а также их старых и новых знакомых, в ожидании конца известных времен, или просто Дон Кихот», «Суббота» (18+)
Один из самых молодых лауреатов премии «Золотая маска» Кирилл Люкевич вместе со своим постоянным соавтором, драматургом Анастасией Федоровой, решил замахнуться пока не на Шекспира, но тоже на писателя известного и значимого — Мигеля Сервантеса. Сценографию и костюмы придумывали Мария Лукка и Александр Мохов. В роли Дон Кихота выйдет (или выедет, как знать) Александр Лушин, в роли Санчо Пансы — Владислав Демьяненко.
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21, 22 октября, 8, 18 ноября
Семен Серзин
«Катапульта», «Невидимый театр» (18+)
Для новой работы режиссер Семен Серзин выбрал белорусскую пьесу — авторства Дмитрия Богославского. Вадику — 40 лет. Пройдя земную жизнь до половины, он обнаруживает себя будто в невесомости, болтаясь без всякого смысла и целей: работы нет, жена ушла, неудачи преследуют одна за другой. Но внезапно появляется ангел-хранитель (привет Александру Вампилову!), и, кто знает, может он, наконец, сумеет вытащить героя оттуда, где тот оказался. В роли инфантильного неудачника Вадика — Николай Куглянт, в роли ангела Марины — Таисия Вилкова / Саша Никитина.
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22 октября, 13, 19 ноября
«Квантовые сосиски доцента Юрского», Театр «На Васильевском» (сцена «ЛОФТ») (16+)
Одного названия уже достаточно, чтобы заинтересоваться будущим спектаклем. Пьеса Дарьи Похило и Тадаса Шимилева, которую он сам же и поставил, сделана в жанре науч-поп. Герои сидят в баре и обсуждают квантовую физику, элементарные частицы и социально-политические проблемы, но на бытовом уровне. Зрителям при этом отведена довольно активная роль соучастников — голосованием решать, какое действие следует совершить актерам в тот или другой кульминационный момент. Исход же, зависящий от воли публики, предсказать невозможно.
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27, 28 октября, 30 ноября
Александр Баргман
«Бесприданница», «Приют комедианта» (16+)
В юбилейный для драматурга Островского год режиссер Баргман обращается к самому хрестоматийному его тексту. Вот как он сам рассказывает об этом: «Работа над Островским — это всегда мучительная прелесть. У Островского в пьесах всегда есть живая энергия, бьющаяся за жизнь духа, души, свободы. Островский чувственный, знает о любви и про любовь, и пытается бороться за нее во всех своих пьесах, даже если эта любовь обречена на проигрыш. Моя “Бесприданница” не о жертве судьбы, а именно о человеке, борющемся за свободу своих чувств».
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28, 29 октября, 22, 30 ноября
«Синяя птица», «Зазеркалье» (6+)
В начале прошлого века бельгийский драматург Морис Метерлинк написал пьесу «Синяя птица» о том, чего хотят практически все люди на свете — найти, наконец, свое счастье. С того времени философскую драму-притчу ставят и экранизируют с завидным постоянством. В «Зазеркалье» решили зайти с козырей и глубокой петербургской осенью представят мюзикл, который специально труппы театра написали композитор Сергей Плешак и драматург Николай Голь. Это первое. А второе — в роли проводника, который поможет зрителям разобраться в сложных смыслах сказки, на сцену выйдет звезда эстрады Альберт Асадуллин.
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28, 29 октября, 25 ноября
НОЯБРЬ
«Где ты был так долго, Чувак?»
Фестиваль «Золотая маска в Петербурге» — 2023
На смотр от главной театральной премии страны в этом году привезут три спектакля. Это постановка-посвящение композитору Леониду Десятникову «L.A.D.» — совместная работа театра «Урал Опера Балет» и продюсерского агентства JokerLab (9 ноября, Александринский театр, 12+). Также в программе — «Ромео и Джульетта. Вариации и комментарии» Московского ТЮЗа в режиссуре Петра Шершевского (21, 22 ноября, БДТ им. Товстоногова, 18+) и камерная история независимого театра «Место» «Где ты был так долго, Чувак?», в которой вместе играют Дмитрий Куличков и Роза Хайруллина (24, 25 ноября, «Приют комедианта»,18+).
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С 9 по 25 ноября
Лев Эренбург
«Разумные встречи», Небольшой драматический театр (12+)
10 ноября создателю и художественному руководителю Небольшого драматического театра Льву Эренбургу исполнится 70. И отметит он свой юбилей прямо в театре и вместе со зрителями. «Разумные встречи» будут сделаны в формате спектакля-капустника. Но не стоит сразу пугаться, предполагая, что юбиляр и его труппа ударятся в воспоминания и примутся ностальгировать. Ничего подобного! По сути, в хорошо забытый жанр вдохнут новую жизнь, наполнив спектакль шутками на тему школы Эренбурга и распакованным архивным компроматом, чтобы узнать, почему у такого серьезного режиссера на толстовке написано «мяу». Еще будут необычные поздравлениями от коллег-артистов, видеоскетчи и, конечно, музыка в живом непревзойденном исполнении.
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10 ноября
T.I.M.E. («Время»)
Фестиваль «Дягилев P.S.» — 2023
Ежегодный международный фестиваль искусств, как всегда, везет и отличную танцевальную программу. Так, Нижегородский государственный театр оперы и балета им. Пушкина покажет хореографические работы Татьяна Багановой, Максима Петрова, Александра Сергеева и Алессандро Каггеджи на музыку композиторов начала XX века «Терезин-квартет» (14 ноября, Александринский театр, 18+). Самарский театр оперы и балета им. Шостаковича представит танцевальный вечер «Время Никиты Долгушина», посвященный советскому танцовщику и хореографу и его наследию (28 ноября, БДТ им. Товстоногова, 12+). Также выступят два международных коллектива: компания Адити Мангалдас из Индии со спектаклем WITHIN («Внутрь») (16 ноября, «Балтийский дом», 12+) и китайская труппа «Театр танца Xie Xin» с постановкой T.I.M.E. («Время») (30 ноября, «Балтийский дом», 12+).
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С 13 по 30 ноября
Диана Вишнева
Вечер премьер Context. Diana Vishneva (16+)
На Новой сцене Александринского театра фестиваль примы Дианы Вишневой представит сразу два новых проекта — «О дивный новый мир» Ильи Манылова и Papier Mache Элины Кавалеровой. Оба проекта были отобраны по итогам опен-колла для хореографов в 2023 году.
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17 ноября
«Лес»
Фестиваль «Вперед к Островскому!»
Всероссийский театральный фестиваль проводится в «Балтийском доме» уже в третий раз. Но в этом году он актуален, как никогда — из-за 200-летия драматурга Островского. В гостевой программе, например, «Женитьба Бальзаминова» столичного Малого театра (18 ноября, 12+) с участием Ирины Муравьевой, «Лес» в версии кукольного театра «Скоморох» из Томска (19 ноября, 16+) и сразу две «Грозы»: постановка Александра Созонова для сахалинского «Чехов-центра» (21 ноября, 18+) и спектакль худрука «Сатирикона» Константина Райкина (24 ноября, 12+).
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С 18 по 27 ноября
Юрий Цуркану
«Бешеные деньги», Театр им. Ленсовета (16+)
Театр им. Ленсовета не остался в стороне от 200-летия Островского. Тем более, что именно с постановки комедии «Бешеные деньги» в 1933 году началась его история. Двойной юбилей (самому театру исполняется 90) и отмечать следует соответствующе. Версия 2023-го — это не реконструкция постановки почти вековой давности. Новая работа обещает стать бенефисом для каждого исполнителя, демонстрацией колоритных и полнокровных характеров и мастер-классом великолепной русской речи. А столь ответственное дело доверили режиссеру Юрию Цуркану, знающему драматургию Островского как свои пять пальцев.
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25, 26 ноября
Артем Злобин
«Научи меня любить», Театр «На Васильевском» (сцена «ЛОФТ») (18+)
Лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» «Собака.ru» Артем Злобин, отметившийся в прошлом сезоне зрелым режиссерским дебютом («Магазин» по пьесе Олжаса Жанайдарова) в НДТ, продолжает работать с современной драматургией. На этот раз выбор пал на пьесу учеников Николая Коляды — Екатерины Бронниковой и Романа Дымшакова, пытающихся разгадать загадку любви, против которой восстает общество. И неспроста: обрушилось это чувство на взрослую учительницу и ее 17-летнего ученика.
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25 ноября
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