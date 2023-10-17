В Петербурге слышится «Заячий Стон»! Команда актеров «Ленкома» едет на гастроли с новым спектаклем «Титаник»

Как рассказали «Собака.ru» участники театральной команды, спектакль в стиле стенд-ап-кабаре прольет свет на всем известное событие, произошедшее с великим, непотопляемым кораблем и перенесет действие в повседневную жизнь. «Титаник» — это «коктейль из скетчей, песен, юмора и монологов про наши айсберги, которые могут нас потопить».

«"Титаник" — метафора нашего мира. Мы каждый день встречаемся на своем пути с различными айсбергами — забыл поменять резину и попал в гололед, опоздал на работу или экзамен. "Титаник" — история об излишней самоуверенности и халатности. Истории, которые произошли с "Титаником" и которые могли бы с ним произойти, мы и расскажем в серии скетчей», — отмечает актер Алексей Поляков.

«Спектакль рассказывает обо всех нас — плывущих по океану жизни и рано или поздно встречающих свой айсберг. Как продолжится наше плавание, как не потонуть раньше, чем нужно, можно ли отдалить это роковое событие? Наш спектакль — это тоже "Титаник", который все время норовит утонуть, а мы ищем возможности его спасти и все-таки попытаться доплыть до Нью-Йорка», — размышляет участник «Заячьего Стона» Максим Амельченко.

«"Титаник" для меня — олицетворение сил судьбы, рока, чего-то неизбежного. Рядом с этим гигантским кораблем человек ощущает себя неспособным сопротивляться со стихией и неизбежностью, но при этом крайне важно не потерять самого себя», — говорит Виталий Боровик.