В Петербурге слышится «Заячий Стон»! Команда актеров «Ленкома» едет на гастроли с новым спектаклем «Титаник»

Объединившись в команду и работая над собственными постановками, Алексей Поляков, Максим Амельченко, Кирилл Петров и Виталий Боровик вдохновлялись импрессионистами, которые устали от академизма в душных рабочих мастерских и вышли на улицу, чтобы за два часа сделать набросок заката в каком-нибудь парижском парке.
«Заячий Стон» — это креативная команда из четырех актеров театра «Ленком». Они поставили четыре спектакля, один из них — непосредственно на родной сцене, сняли клип Филиппу Киркорову на песню «Стеснение пропало», а прямо сейчас пишут свой сериал. Хотя все начиналось с простых, но смешных роликов из гримерки, где актеры буквально изображали все, о чем поется в известных русских песнях. Сейчас за творчеством «Заячьего Стона» следят 250 тысяч человек, а в их роликах снимаются Юлия Пересильд, Максим Виторган, Юлия Хилькевич, Митя Хрусталев, Артур Пирожков и другие.
В Петербург актеры театра «Ленком» привезут свой новый спектакль «Титаник» — обращение к истории британского трансатлантического пассажирского парохода. Но «Заячий Стон» расскажет не про ту трагедию, что случилась в ночь с 14 на 15 апреля 1912 года, а на примере этого крушения покажет, как различные мелочи влияют на нашу жизнь. «Как, к примеру, случайно забытый бинокль стал одной из возможных причин крушения такого гиганта? Спектакль "Титаник" — проекция нашей жизни, которая всегда имеет начало и конец. Вместе мы постараемся найти способ, как жить так, чтобы максимально долго не встретиться со своим айсбергом», — говорит актер Кирилл Петров.
Как рассказали «Собака.ru» участники театральной команды, спектакль в стиле стенд-ап-кабаре прольет свет на всем известное событие, произошедшее с великим, непотопляемым кораблем и перенесет действие в повседневную жизнь. «Титаник» — это «коктейль из скетчей, песен, юмора и монологов про наши айсберги, которые могут нас потопить».
«"Титаник" — метафора нашего мира. Мы каждый день встречаемся на своем пути с различными айсбергами — забыл поменять резину и попал в гололед, опоздал на работу или экзамен. "Титаник" — история об излишней самоуверенности и халатности. Истории, которые произошли с "Титаником" и которые могли бы с ним произойти, мы и расскажем в серии скетчей», — отмечает актер Алексей Поляков.
«Спектакль рассказывает обо всех нас — плывущих по океану жизни и рано или поздно встречающих свой айсберг. Как продолжится наше плавание, как не потонуть раньше, чем нужно, можно ли отдалить это роковое событие? Наш спектакль — это тоже "Титаник", который все время норовит утонуть, а мы ищем возможности его спасти и все-таки попытаться доплыть до Нью-Йорка», — размышляет участник «Заячьего Стона» Максим Амельченко.
«"Титаник" для меня — олицетворение сил судьбы, рока, чего-то неизбежного. Рядом с этим гигантским кораблем человек ощущает себя неспособным сопротивляться со стихией и неизбежностью, но при этом крайне важно не потерять самого себя», — говорит Виталий Боровик.
Петербургская премьера «Титаника» от квартета «Заячий стон» состоится 26 октября в концертном зале «Колизей».
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