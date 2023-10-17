18+
  • Развлечения
  • Театр
  • News
Театр

В Петербурге слышится «Заячий Стон»! Команда актеров «Ленкома» едет на гастроли с новым спектаклем «Титаник»

Поделиться:

Объединившись в команду и работая над собственными постановками, Алексей Поляков, Максим Амельченко, Кирилл Петров и Виталий Боровик вдохновлялись импрессионистами, которые устали от академизма в душных рабочих мастерских и вышли на улицу, чтобы за два часа сделать набросок заката в каком-нибудь парижском парке.

Изображение предоставлено участниками квартета «Заячий Стон»
Изображение предоставлено участниками квартета «Заячий Стон»
Изображение предоставлено участниками квартета «Заячий Стон»
Изображение предоставлено участниками квартета «Заячий Стон»

«Заячий Стон» — это креативная команда из четырех актеров театра «Ленком». Они поставили четыре спектакля, один из них — непосредственно на родной сцене, сняли клип Филиппу Киркорову на песню «Стеснение пропало», а прямо сейчас пишут свой сериал. Хотя все начиналось с простых, но смешных роликов из гримерки, где актеры буквально изображали все, о чем поется в известных русских песнях. Сейчас за творчеством «Заячьего Стона» следят 250 тысяч человек, а в их роликах снимаются Юлия Пересильд, Максим Виторган, Юлия Хилькевич, Митя Хрусталев, Артур Пирожков и другие.

В Петербург актеры театра «Ленком» привезут свой новый спектакль «Титаник» — обращение к истории британского трансатлантического пассажирского парохода. Но «Заячий Стон» расскажет не про ту трагедию, что случилась в ночь с 14 на 15 апреля 1912 года, а на примере этого крушения покажет, как различные мелочи влияют на нашу жизнь. «Как, к примеру, случайно забытый бинокль стал одной из возможных причин крушения такого гиганта? Спектакль "Титаник" — проекция нашей жизни, которая всегда имеет начало и конец. Вместе мы постараемся найти способ, как жить так, чтобы максимально долго не встретиться со своим айсбергом», — говорит актер Кирилл Петров.

Как рассказали «Собака.ru» участники театральной команды, спектакль в стиле стенд-ап-кабаре прольет свет на всем известное событие, произошедшее с великим, непотопляемым кораблем и перенесет действие в повседневную жизнь. «Титаник» — это «коктейль из скетчей, песен, юмора и монологов про наши айсберги, которые могут нас потопить». 

«"Титаник" — метафора нашего мира. Мы каждый день встречаемся на своем пути с различными айсбергами — забыл поменять резину и попал в гололед, опоздал на работу или экзамен. "Титаник" — история об излишней самоуверенности и халатности. Истории, которые произошли с "Титаником" и которые могли бы с ним произойти, мы и расскажем в серии скетчей», — отмечает актер Алексей Поляков.

«Спектакль рассказывает обо всех нас — плывущих по океану жизни и рано или поздно встречающих свой айсберг. Как продолжится наше плавание, как не потонуть раньше, чем нужно, можно ли отдалить это роковое событие? Наш спектакль — это тоже "Титаник", который все время норовит утонуть, а мы ищем возможности его спасти и все-таки попытаться доплыть до Нью-Йорка», — размышляет участник «Заячьего Стона» Максим Амельченко.

«"Титаник" для меня — олицетворение сил судьбы, рока, чего-то неизбежного. Рядом с этим гигантским кораблем человек ощущает себя неспособным сопротивляться со стихией и неизбежностью, но при этом крайне важно не потерять самого себя», — говорит Виталий Боровик.

Изображение предоставлено участниками квартета «Заячий Стон»
Изображение предоставлено участниками квартета «Заячий Стон»
Изображение предоставлено участниками квартета «Заячий Стон»
Изображение предоставлено участниками квартета «Заячий Стон»

Петербургская премьера «Титаника» от квартета «Заячий стон» состоится 26 октября в концертном зале «Колизей».

12+

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Яндекс Маркет
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: