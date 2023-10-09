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«Третье место» и театр Lusores возвращают эпоху художественных манифестов и организуют фестиваль «Антология Авангарда»

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Пять театральных проектов представят 10 спектаклей, осмысляющих наследие русского авангарда. Этот фестиваль — междисциплинарный и мультиформатный, но именно театральное действие с его тотальностью взаимодействия исполнителей и зрителей станет во главу угла.

Изображение предоставлено организаторами фестиваля

Как рассказали «Собака.ru» организаторы, фестиваль «Антология Авангарда» возведет мост между прошлым и будущим авангарда. Среди участников есть свидетели эпохи, ведущие исследователи и проекты, появившиеся уже в современность — театр Lusores, театральная лаборатория Вадима Максимова, театр Бориса Кипниса & Бориса Констриктора, арт-группа «Доллгауз» и театрально-творческое объединение «Трое».

В параллельной программе фестиваля заявлены лекции, перформансы и обсуждения литературного наследия вместе с Вадимом Максимовым, Валерием Шубинским и Арсеном Мирзаевым, концерты «Impulse orchestra» и солистов камерного оркестра #Academism, а также музыкальный перформанс индастриал-дуэта Razmotchiki Katushek, который покажет, как звучит авангард сейчас.

«События, произошедшие в культуре в начале прошлого столетия, сформировали современного человека полностью: от формы смартфона до способа мыслить и говорить. Но повседневная культура не любит сложных задач и поэтому пересказывает открытия великих поэтов тех времён на уровне пары общедоступных цитат. Но множество текстов оказываются забвении и хранят потенциал открытия. Эти тексты ещё и на малую долю не реализовали свой потенциал», — отметил режиссер театра Lusores и соорганизатор фестиваля Александр Савчук.

Фестиваль «Антология Авангарда» пройдет с 21 по 29 октября в культурном пространстве «Третье место» на Литейном проспекте, 62. Подробности программы можно найти здесь

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