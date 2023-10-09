О ценности человеческой жизни и судьбах людей, попавших в водоворот истории, расскажут спектакли «Пачупки» Евгения Корняга (Республиканский театр белорусской драматургии, показ 10 октября) и «Моня Цацкес — знаменосец» Олега Липовецкого (Московский еврейский театр «Шалом», показ 16 октября). А ведущие театральные вузы России обратят свой «Взгляд в будущее». В рамках программы студенты мастерской Александра Бармака (факультет музыкального театра ГИТИСа) покажут спектакль «Хлопотун, или Дело мастера боится», студенты мастерской Владимира Меньшова и Веры Алентовой (актерский факультет ВГИКа) — дипломную постановку «Энергичные люди», а выпускной китайский курс Амелы Вученович (факультет театра кукол РГИСИ) — спектакль «Влюбленные бабочки» по мотивам китайской легенды.

XXXIII Международный фестиваль «Балтийский дом» уже стартовал — он пройдет до 18 октября на сцене театра-фестиваля «Балтийский дом». Подробности программы можно узнать по ссылке.

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