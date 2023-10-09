33-й сезон смотра поможет взглянуть на театр Востока более пристально — как на «театр, с которым нас многое объединяет и у которого есть чему поучиться». Ведь, как отмечают организаторы «Балтийского дома», этот театр «яркий, профессиональный, обладающий немалым количеством известных имен». Рассказываем о программе фестиваля.
Спектакль «Бали» Нимми Рапхель
Как рассказали «Собака.ru» организаторы «Балтийского дома», в этом году акцент фестиваля сделан на современном индийском театре. В основу спектакля Нимми Рапхель «Бали», показ которого состоится 11 октября, положен отрывок из эпоса «Рамаяна» — памятника индийской культуры. Трагикомедия «Ничего похожего на Лира» (12 октября) индийского режиссера Раджата Капура перевоплотит шекспировские драматические произведения в театр клоунады. А компания «B SPOT Productions» (Мумбаи, Индия) привезет в Петербург «Цвет Лавани» (13 октября) — историю о любви и желании, рассказанную на языке самого известного индийского фольклорного танца штата Махараштра.
В отдельном блоке фестиваля представят спектакли по литературе Востока, поставленные современными российскими режиссерами. В программе «Лягушки» Никиты Кобелева для Псковского академического театра драмы Пушкина по роману нобелевского лауреата и современного китайского прозаика Мо Яна, «Стражи Тадж-Махала» Алексея Золотовицкого (14 октября) для Московского драматического театра имени Пушкина на основе пьесы американского драматурга индийского происхождения Раджива Джозефа, а также спектакль Сергея Потапова «В чаще» для якутского Государственного театра коренных малочисленных народов Севера, поставленный по рассказу японского писателя Рюноскэ Акутагавы.
Национальные театры республик России покажут на фестивале спектакли, наполненные этническим своеобразием и передающие самобытность народного искусства. Герои калмыцкого эпоса оживут вместе с реальными историческими лицами в постановке «Араш» Бориса Манджиева (Национальный драматический театр имени Басангова, Элиста, Калмыкия). А персонажи героев знаменитого «Леса» Островского впервые заговорят не только на русском, но и на бурятском и монгольском языках — в мультижанровом двухчастном спектакле Олега Юмова «Лес/ой. Начало» и «Лес/ой. Продолжение», показы которого пройдут 17 и 18 октября.
Спектакль «Моня Цацкес — знаменосец» Олега Липовецкого
О ценности человеческой жизни и судьбах людей, попавших в водоворот истории, расскажут спектакли «Пачупки» Евгения Корняга (Республиканский театр белорусской драматургии, показ 10 октября) и «Моня Цацкес — знаменосец» Олега Липовецкого (Московский еврейский театр «Шалом», показ 16 октября). А ведущие театральные вузы России обратят свой «Взгляд в будущее». В рамках программы студенты мастерской Александра Бармака (факультет музыкального театра ГИТИСа) покажут спектакль «Хлопотун, или Дело мастера боится», студенты мастерской Владимира Меньшова и Веры Алентовой (актерский факультет ВГИКа) — дипломную постановку «Энергичные люди», а выпускной китайский курс Амелы Вученович (факультет театра кукол РГИСИ) — спектакль «Влюбленные бабочки» по мотивам китайской легенды.
XXXIII Международный фестиваль «Балтийский дом» уже стартовал — он пройдет до 18 октября на сцене театра-фестиваля «Балтийский дом». Подробности программы можно узнать по ссылке.
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