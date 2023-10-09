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Театр

Стартовал Международный театральный фестиваль «Балтийский дом» — с постановками современного индийского театра и спектаклями по литературе Востока

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33-й сезон смотра поможет взглянуть на театр Востока более пристально — как на «театр, с которым нас многое объединяет и у которого есть чему поучиться». Ведь, как отмечают организаторы «Балтийского дома», этот театр «яркий, профессиональный, обладающий немалым количеством известных имен». Рассказываем о программе фестиваля.

Международный фестиваль «Балтийский дом»

Спектакль «Бали» Нимми Рапхель

Как рассказали «Собака.ru» организаторы «Балтийского дома», в этом году акцент фестиваля сделан на современном индийском театре. В основу спектакля Нимми Рапхель «Бали», показ которого состоится 11 октября, положен отрывок из эпоса «Рамаяна» — памятника индийской культуры. Трагикомедия «Ничего похожего на Лира» (12 октября) индийского режиссера Раджата Капура перевоплотит шекспировские драматические произведения в театр клоунады. А компания «B SPOT Productions» (Мумбаи, Индия) привезет в Петербург «Цвет Лавани» (13 октября) — историю о любви и желании, рассказанную на языке самого известного индийского фольклорного танца штата Махараштра.

Международный фестиваль «Балтийский дом»

Спектакль «Стражи Тадж-Махала» Алексея Золотовицкого

Международный фестиваль «Балтийский дом»

В отдельном блоке фестиваля представят спектакли по литературе Востока, поставленные современными российскими режиссерами. В программе «Лягушки» Никиты Кобелева для Псковского академического театра драмы Пушкина по роману нобелевского лауреата и современного китайского прозаика Мо Яна, «Стражи Тадж-Махала» Алексея Золотовицкого (14 октября) для Московского драматического театра имени Пушкина на основе пьесы американского драматурга индийского происхождения Раджива Джозефа, а также спектакль Сергея Потапова «В чаще» для якутского Государственного театра коренных малочисленных народов Севера, поставленный по рассказу японского писателя Рюноскэ Акутагавы.

Международный фестиваль «Балтийский дом»

Спектакли «Лес/ой. Начало» и «Лес/ой. Продолжение» Олега Юмова

Международный фестиваль «Балтийский дом»

Национальные театры республик России покажут на фестивале спектакли, наполненные этническим своеобразием и передающие самобытность народного искусства. Герои калмыцкого эпоса оживут вместе с реальными историческими лицами в постановке «Араш» Бориса Манджиева (Национальный драматический театр имени Басангова, Элиста, Калмыкия). А персонажи героев знаменитого «Леса» Островского впервые заговорят не только на русском, но и на бурятском и монгольском языках — в мультижанровом двухчастном спектакле Олега Юмова «Лес/ой. Начало» и «Лес/ой. Продолжение», показы которого пройдут 17 и 18 октября.

Международный фестиваль «Балтийский дом»

Спектакль «Моня Цацкес — знаменосец» Олега Липовецкого

О ценности человеческой жизни и судьбах людей, попавших в водоворот истории, расскажут спектакли «Пачупки» Евгения Корняга (Республиканский театр белорусской драматургии, показ 10 октября) и «Моня Цацкес — знаменосец» Олега Липовецкого (Московский еврейский театр «Шалом», показ 16 октября). А ведущие театральные вузы России обратят свой «Взгляд в будущее». В рамках программы студенты мастерской Александра Бармака (факультет музыкального театра ГИТИСа) покажут спектакль «Хлопотун, или Дело мастера боится», студенты мастерской Владимира Меньшова и Веры Алентовой (актерский факультет ВГИКа) — дипломную постановку «Энергичные люди», а выпускной китайский курс Амелы Вученович (факультет театра кукол РГИСИ) — спектакль «Влюбленные бабочки» по мотивам китайской легенды.

XXXIII Международный фестиваль «Балтийский дом» уже стартовал — он пройдет до 18 октября на сцене театра-фестиваля «Балтийский дом». Подробности программы можно узнать по ссылке.

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