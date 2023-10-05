Кабаре «Шум»

О жизни и творчестве Сергея Есенина:

Почти каждое стихотворение Есенина — это обнаружение себя в пограничной ситуации, часто в фатальном приближении к смерти. Светлых стихов у поэта не так уж и много, и почти все они пропитаны тоской и предчувствием чего-то страшного.

Что мы знаем о Есенине? Что он пел, пил, плясал, радовался, валял дурака. И в то же время писал такие трагические стихи. То есть, можно предположить, что его радость — это волевое решение, сознательный выбор, и «помирать, так с музыкой» — это то, что вошло в ежедневную привычку.

И в этом смысле позиция Есенина ошеломляющим образом отвечает всем «требованиям» экзистенциализма, обозначенных Кьеркегором. «Я выбираю жизнь в предчувствии смерти, и не просто жизнь, а ее кульминацию». И так каждый день.