Это его третья постановка для пространства в «квартале писателей». Актер и режиссер проведет зрителей через вереницу строк поэта, представляя слепок его жизни, пребывающей всегда на грани: «Я выбираю жизнь в предчувствии смерти, и не просто жизнь, а ее кульминацию». И так каждый день.
Актер, режиссер и продюсер Павел Михайлов работал с Андреем Могучим, Максимом Диденко, Иваном Вырыпаевым, Русланом Маликовым, Войтком Урбаньски и Инженерным театром АХЕ, а также играл в театре «Практика» (сезон 2013-2015, спектакли «Красная птица», «Дознание»). Михайлов — автор проекта «Паша читает» с серией моноспектаклей по текстам русских и зарубежных писателей, ведущий живой поэтической экскурсии «Шум Квартала писателей», режиссер спектаклей Кабаре «Шум» «Сердце Маяковского» и «Хармс.Равновесие» — а теперь и «Смерть.Есенин».
О жизни и творчестве Сергея Есенина:
Почти каждое стихотворение Есенина — это обнаружение себя в пограничной ситуации, часто в фатальном приближении к смерти. Светлых стихов у поэта не так уж и много, и почти все они пропитаны тоской и предчувствием чего-то страшного.
Что мы знаем о Есенине? Что он пел, пил, плясал, радовался, валял дурака. И в то же время писал такие трагические стихи. То есть, можно предположить, что его радость — это волевое решение, сознательный выбор, и «помирать, так с музыкой» — это то, что вошло в ежедневную привычку.
И в этом смысле позиция Есенина ошеломляющим образом отвечает всем «требованиям» экзистенциализма, обозначенных Кьеркегором. «Я выбираю жизнь в предчувствии смерти, и не просто жизнь, а ее кульминацию». И так каждый день.
Премьера моноспектакля «Смерть.Есенин» пройдет 12 октября в Кабаре «Шум» на улице Маяковского, 52 (квартал писателей).
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