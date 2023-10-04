На Новой сцене пройдет «Педсовет». Это непридуманный спектакль о современной школе от «Театрального проекта 27»

Его можно назвать фиксацией реалий и размышлением о школе будущего. Учителя здесь личности, а не функции — и каждый желает поделиться тем, какой он видит систему образования.
Спектакль «Педсовет» был создан в рамках рамках первого театрального фестиваля для подростков «В смысле?» как уникальный творческий проект, не имеющий аналогов на петербургской театральной сцене. Вместе с командой казанской площадки MOÑ учителя придумали историю, основанную на собственных размышлениях и чувствах — о том, что волнует родителей, какой видят современную школу ученики и где в этой цепочке взаимоотношений оказывается преподаватель.
«Спектакль документирует реальность современной школы и задает вопросы зрителю о школе будущего. Учителя как личности, а не функции, и честный рассказ о том, какой они видят систему образования», — говорят о спектакле его авторы.
Премьера «Педсовета» прошла 30 сентября и 1 октября на Новой сцене Александринского театра. 7 реальных учителей из разных школ Петербурга рассказали о том, как они справляются, а иногда и не справляются с трудной профессией преподавателя, и ответили на вопрос: сможет ли искусственный интеллект заменить их в будущем. После спектакля состоялось обсуждение, где артисты вместе со зрителями поговорили еще более открыто о тех проблемах, которые поднимаются в «Педсовете».
«Мы не просто рассказываем о проблеме, а делаем это с таким юмором и любовью, что все трудности становятся легко решаемыми и не такими уж значительными. Переосмыслить свои ежедневные действия, осознать, для чего я здесь, когда стою перед учениками у доски, выявить симптомы выгорания и обрести свою «стаю» — тех, кто тебя понимает — об этом наша история», — поделилась учитель английского языка школы №98 Марина Иванова.
«Благодаря этой работе я начала с большей теплотой общаться со своими коллегами по школе. Я вдруг увидела, что рядом со мной работают интересные личности, многогранные, удивительные, уникальные, каждый день выбирающие приходить в школу и отдавать свою любовь детям, несмотря на весь существующий негатив», — добавила учитель биологии Бугровской школы Виктория Голопятенко.
Вновь посетить «Педсовет» можно будет 18 и 19 ноября — показы также пройдут на Новой сцене Александринского театра. Позже постановка отправится в Москву и будет показана 26 ноября в Открытом театральном пространстве «Арт-платформа».
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