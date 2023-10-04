На Новой сцене пройдет «Педсовет». Это непридуманный спектакль о современной школе от «Театрального проекта 27»

«Мы не просто рассказываем о проблеме, а делаем это с таким юмором и любовью, что все трудности становятся легко решаемыми и не такими уж значительными. Переосмыслить свои ежедневные действия, осознать, для чего я здесь, когда стою перед учениками у доски, выявить симптомы выгорания и обрести свою «стаю» — тех, кто тебя понимает — об этом наша история», — поделилась учитель английского языка школы №98 Марина Иванова.

«Благодаря этой работе я начала с большей теплотой общаться со своими коллегами по школе. Я вдруг увидела, что рядом со мной работают интересные личности, многогранные, удивительные, уникальные, каждый день выбирающие приходить в школу и отдавать свою любовь детям, несмотря на весь существующий негатив», — добавила учитель биологии Бугровской школы Виктория Голопятенко.

Вновь посетить «Педсовет» можно будет 18 и 19 ноября — показы также пройдут на Новой сцене Александринского театра. Позже постановка отправится в Москву и будет показана 26 ноября в Открытом театральном пространстве «Арт-платформа».

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