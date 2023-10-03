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Театр

Роман Каганович представит спектакль-альманах «Физика трущихся поверхностей» в Театре НеНормативной пластики

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Страхи, фобии, триггеры, бабайка, серенький волчок — в новой постановке «главного из главных, основателя, режиссера, монстра и любящего отца» театра его артисты будут разбираться в «том, что нас не убивает, но и сильнее уже не сделает».

Изображение предоставлено командой Театра НеНормативной практики
Театр НеНормативной пластитки

О спектакле-альманахе «Физика трущихся поверхностей»:

Хотите поговорить об этом? Правда за правду, секрет за секрет, боль за боль — у всех найдется скелет в шкафу (а у кого-то целый гардероб). Психологический альманах честных историй, обнаженных душ и ненормативная пластика. В этом спектакле каждый артист — сам себе драматург, режиссер и психотерапевт. А каждый зритель — свидетель откровения.

Изображение предоставлено командой Театра НеНормативной практики

Соединять законы Ампера и Ома с пластикой и своей жизнью будут Екатерина Беляева, Виктория Еремина, Ангелина Засенцева, Юлия Захаркина, Анастасия Кренц, Маша Кукушкина, Антон Леонов, Павел Филиппов, Анна Финько, Дмитрий Хасанов и Анастасия Хмелинина. Режиссер по пластике спектакля — Максим Пахомов, хореограф — Анна Климакова, художники — Мария Лукка и Александр Мохов, драматург — Элина Петрова, продюсер проекта — Ася Наумова.

Как рассказали «Собака.ru» в театре, новый спектакль — это «подарок Кагановича себе на совершеннолетие», ведь «в 40 лет жизнь только начинается». Премьерные показы «Физики трущихся поверхностей» пройдут 10 и 11 октября на площадке «Скороход».

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