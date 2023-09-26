В этом году исполняется 160 лет со дня рождения театрального реформатора и режиссера Константина Станиславского. В основе его «портрета на фоне уходящей эпохи» — современные разговоры в «Славянском Базаре». Встреча Станиславского и Владимира Немировича-Данченко в ресторане в 1897 году положила начало Московскому художественному театру — обращение к ней сейчас, по замыслу авторов проекта, может оказаться зарождением нового театра.
«Станиславский — мир как воля и представление. Портрет на фоне уходящей эпохи» — проект Театральной мастерской «АСБ», основанной режиссером и лауреатом «Золотой Маски» Алексеем Янковским. Его название отсылает к философскому труду Артура Шопенгауэра: таким образом авторы, рассматривая систему актерского мастерства Станиславского, в первую очередь обращаются к изучению «жизни человеческого духа».
«Станиславский, как и Шопенгауэр строил свою систему на сознательности актера: "Закон, имеющий место в жизни, превращается в элемент актерского мастерства только тогда, когда ему подчиняются сознательно". Станиславский рассматривал театр как духовное явление, и главное в этом театре — "жизнь человеческого духа". Актер усилием воли создает мир на сцене, чтобы зритель смог составить свое представление», — отмечают в театральной мастерской.
Показывая «портрет на фоне уходящей эпохи», авторы проекта воссоздают встречу в ресторане «Славянский Базар», которая положила начало Московскому художественному театру. В спектакле, как и тогда — в 1897 году — участвуют Константин Станиславский (Александр Кошкидько), Владимир Немирович-Данченко (Александр Карпов), Ольга Книппер-Чехова (Кристина Бойцова) и Мария Лилина (Дарья Колганова).
Главные вопрос спектакля-размышления — что есть искусство и возможно ли оно в театре, было ли оно тогда и возможно ли сейчас, хватит ли духа у художника одухотворить свое «дитя», а также работает ли система и что есть система Станиславского. «Также, наверное, 125 лет назад рождался и Московский художественный театр. О нем тоже поговорим, как и о многих других театрах. Это наше представление… Театра или о театре… Это современные разговоры в "Славянском Базаре". Возможно, что это зарождение нового театра», — объясняют авторы проекта.
Константин Станиславский, Максим Горький и супруга Станиславского, актриса МХТ Мария Лилина. Ялта, 1900 год
Художественный руководитель Театральной мастерской «АСБ»:
Все что вы увидите — вымысел авторов. Иногда исторические и бытовые факты заслоняют от нас суть предмета, подобно тому, как солнце скрывает от нас звезды. И нам приходится отправится во тьму, чтобы увидеть истинный свет. Как личность человека скрывает от нас самого человека. Мы отправляемся во Тьму своих театральных фантазий дабы увидеть всю систему в движении и ее диалектическом развитии, где настоящее неотделимо от прошлого, из которого исходить свет будущего. Подобного тому, как в результате точки Элинов по ушедшему возникла эпоха Возрождения, и когда мы говорим «близится век золотой» мы подобно им отправляемся в прошлое, чтобы увидеть будущее. Близится век Золотой. Расцвет театра, как особой формы жизни, Серебряный век русской поэзии, Золотой век мировой философской мысли, которая привела к Закату Европы. Артур Шопенгауэр, Ницше, Шпенглер, на смену драматургическому театру приходит Пост-драматургический, связанный с появлением фигуры режиссера, как единого центра, связанный с преодолением театра человека прошлого века, связанный с наукой, философией и религией.
Показы спектакля «Станиславский — мир как воля и представление. Портрет на фоне уходящей эпохи» пройдут 28, 29 и 30 сентября в Музее Достоевского в Кузнечном переулке, 5. Вход свободный — по предварительной регистрации.
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