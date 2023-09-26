«Станиславский — мир как воля и представление. Портрет на фоне уходящей эпохи» — проект Театральной мастерской «АСБ», основанной режиссером и лауреатом «Золотой Маски» Алексеем Янковским. Его название отсылает к философскому труду Артура Шопенгауэра: таким образом авторы, рассматривая систему актерского мастерства Станиславского, в первую очередь обращаются к изучению «жизни человеческого духа».

«Станиславский, как и Шопенгауэр строил свою систему на сознательности актера: "Закон, имеющий место в жизни, превращается в элемент актерского мастерства только тогда, когда ему подчиняются сознательно". Станиславский рассматривал театр как духовное явление, и главное в этом театре — "жизнь человеческого духа". Актер усилием воли создает мир на сцене, чтобы зритель смог составить свое представление», — отмечают в театральной мастерской.

Показывая «портрет на фоне уходящей эпохи», авторы проекта воссоздают встречу в ресторане «Славянский Базар», которая положила начало Московскому художественному театру. В спектакле, как и тогда — в 1897 году — участвуют Константин Станиславский (Александр Кошкидько), Владимир Немирович-Данченко (Александр Карпов), Ольга Книппер-Чехова (Кристина Бойцова) и Мария Лилина (Дарья Колганова).

Главные вопрос спектакля-размышления — что есть искусство и возможно ли оно в театре, было ли оно тогда и возможно ли сейчас, хватит ли духа у художника одухотворить свое «дитя», а также работает ли система и что есть система Станиславского. «Также, наверное, 125 лет назад рождался и Московский художественный театр. О нем тоже поговорим, как и о многих других театрах. Это наше представление… Театра или о театре… Это современные разговоры в "Славянском Базаре". Возможно, что это зарождение нового театра», — объясняют авторы проекта.