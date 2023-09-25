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«Невидимый театр» запускает «Невидимые встречи» с теми, кто здесь и сейчас формирует культурную среду. Первый гость — режиссер Роман Михайлов

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Вот только это будет не набивший оскомину формат «small-talk» или лекции с вопросами и ответами, а театральный перфоманс!

Фото: Алексей Костромин

Роман Михайлов

Фото: Алексей Сорпов

Семен Серзин

Как рассказали «Собака.ru» в «Невидимом театре», цикл встреч с «интересными личностями, которые сегодня формируют культурную и не только среду» задуман режиссерами Семеном Серзиным и Владимиром Карповым. Вместе с художниками они перепридумают пространство театра заново — для каждого героя цикла. И не только пространство, но и правила игры, по которым будет развиваться действо, где зрители станут главными соучастниками. «Короче, это что-то такое новое и интересное, что — мы сами еще не до конца можем догнать», — признаются авторы проекта.

Первая встреча (проба пера!) — с человеком-оркестром Романом Михайловым: математиком, танцором, театральным деятелем, писателем, чей роман попал в лонг-лист премии «Национальный бестселлер»-2017, а также режиссером, который готовится выпустить свой новый фильм «Отпуск в октябре» — премьера картины в российском прокате запланирована на 26 октября. «Рома — уже сам по себе человек-легенда, математик, писатель, режиссер, хорошо знакомый зрителям Невидимого по кинопоказам фильмов "Сказка для старых", "Снег, сестра и росомаха", "Наследие" и спектаклю "Аленький цветочек"», — говорят о Михайлове в театре.

Роман Михайлов: «В 12 лет я начал путешествовать по сектам – это был чудесный опыт»

«Сказочное застолье с Ромой Михайловым» состоится 28 октября. Подробности можно найти здесь.

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Роман Михайлов, Семен Серзин

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