Над ним работали 11 режиссеров, создав 18 эскизов, исследующих первую часть поэмы-видения — все 34 песни «Ада».
Репетиция спектакля «Данте. Божественная комедия. Вариации на тему»
Как рассказали «Собака.ru» в Большом театре кукол, авторами шестидневной постановки «Данте. Божественная комедия. Вариации на тему» выступили студенты Центра развития режиссуры, запущенного в марте 2022 года — Анатолий Гущин, Дарья Левингер, Ксения Павлова, Роман Гараев, Лидия Клирикова, Алексей Егоров, Марина Хомутова, Алена Волкова, Владислав Тутак, Арсений Бехтерев и Олег Пинжов. В течение года и под кураторством опытных режиссеров-наставников Руслана Кудашова и Яны Туминой постановщики прошли полный цикл выпуска спектакля. Сравнивая существующие переводы, обращаясь к работам Франко Нембрини, Жака Ле Гоффа, Филиппа Арьеса и другим, они искали собственный способ взаимодействия с поэтическим текстом, мироощущением Данте и теми вопросами бытия, которые волнуют людей уже много веков.
«Почему Данте? Скорее всего, это как-то "кармически" обосновано… Нечто такое, что висит над театром уже лет пятнадцать и ждет своего осуществления, более рациональных объяснений у меня нет. Думаю, даже в самых невыносимых обстоятельствах мы должны хотя бы пытаться восстанавливать постоянно рвущуюся цепь времен — поэтому поэма была дана именно молодым режиссерам. Почему многим, а не кому-то одному? Получается, это что-то вроде "концепции избегания концепции": имея множество воззрений на фундаментальный текст, мы избегаем однозначности решений, демонстрируя разность взглядов, которые, тем не менее, создают единое полотно», — размышляет Кудашов.
Премьера «Данте. Божественная комедия. Вариации на тему» пройдет в рамках театрального фестиваля «Фундамент». Каждый вечер в течение шести дней с 26 сентября по 1 октября в 19:00, в 20:00 и в 21:00 можно будет познакомиться с тремя эскизами-частями спектакля. Помимо показов, в рамках фестиваля пройдут обсуждения с режиссерами и критиками, круглые столы и лекции. Светлана Левингер расскажет о наиболее значимых в истории искусствоведения трактовках поэмы Данте, а также практике медленного чтения «Божественной комедии». А историк-медиевист и геральдист Михаил Медведев — об историческом контексте, гвельфах, гибеллинах и истории Флоренции. Подробнее о программе фестиваля можно узнать по ссылке.
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