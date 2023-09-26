Как рассказали «Собака.ru» в Большом театре кукол, авторами шестидневной постановки «Данте. Божественная комедия. Вариации на тему» выступили студенты Центра развития режиссуры, запущенного в марте 2022 года — Анатолий Гущин, Дарья Левингер, Ксения Павлова, Роман Гараев, Лидия Клирикова, Алексей Егоров, Марина Хомутова, Алена Волкова, Владислав Тутак, Арсений Бехтерев и Олег Пинжов. В течение года и под кураторством опытных режиссеров-наставников Руслана Кудашова и Яны Туминой постановщики прошли полный цикл выпуска спектакля. Сравнивая существующие переводы, обращаясь к работам Франко Нембрини, Жака Ле Гоффа, Филиппа Арьеса и другим, они искали собственный способ взаимодействия с поэтическим текстом, мироощущением Данте и теми вопросами бытия, которые волнуют людей уже много веков.

«Почему Данте? Скорее всего, это как-то "кармически" обосновано… Нечто такое, что висит над театром уже лет пятнадцать и ждет своего осуществления, более рациональных объяснений у меня нет. Думаю, даже в самых невыносимых обстоятельствах мы должны хотя бы пытаться восстанавливать постоянно рвущуюся цепь времен — поэтому поэма была дана именно молодым режиссерам. Почему многим, а не кому-то одному? Получается, это что-то вроде "концепции избегания концепции": имея множество воззрений на фундаментальный текст, мы избегаем однозначности решений, демонстрируя разность взглядов, которые, тем не менее, создают единое полотно», — размышляет Кудашов.