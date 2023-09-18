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В музее-заповеднике «Петергоф» покажут мультимедийный спектакль «Наследники» на осеннем празднике фонтанов

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Постановка пройдет 22 и 23 сентября на Большом каскаде в Нижнем парке. Зрители смогут взглянуть на привычные вещи как на часть огромного наследия, созданного и переданного нам предками и осознать себя их наследниками.

Mistervlad / Shutterstock.com

«На мультимедийном спектакле «Наследники» посетители станут не просто зрителями. Они почувствуют себя наследниками тех выдающихся людей, о жизни и деятельности которых будет рассказано в спектакле», — рассказали сотрудники Петергофа.

В представлении поучаствуют 40 артистов балета, а еще будут использовать мультимедийный технологии — архитектурный видеомэппинг на фасаде Большого петергофского дворца, панорамные видеопроекции на больших светодиодных экранах, объемный звук и динамический постановочный свет.

Специально для спектакля в Гротах Большого каскада и на террасах Большого каскада создадут декорации иллюминационных сооружений XVIII-XIX веков и представят реконструкции исторических фейерверков.

Спектакль готовят сотрудники музея и коллектив петербургской студии «Шоу Консалтинг».

Начало мультимедийного спектакля в 21:00. Вход в Нижний парк открыт с 18:00 по билетам праздника. Билеты можно приобрести в кассах Нижнего парка в дни проведения праздника, а также заранее на официальном сайте ГМЗ «Петергоф».

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