Макеты художника Михаила Николаева к спектаклям Товстоногова, Додина и Любимова покажут на выставке в Театральном музее

Санкт-Петербургский государственный музей театрального и музыкального искусства

О творчестве художника Михаила Николаева:

Михаил Николаев для театрального Ленинграда-Петербурга — личность легендарная. В его мастерской на протяжении многих лет собирались лучшие режиссеры и художники города: поработать вместе над макетом и поговорить «за жизнь». Актер по образованию, ученик Зиновия Корогодского, Михаил Николаев прослужил в ТЮЗе имени Брянцева до конца дней — но не на сцене, а за кулисами. Здесь находилась его мастерская, здесь он познакомился с тюзовскими художниками Гдалем Берманом и Натальей Ивановой, которые, заметив в нем недюжинные способности к ручному труду, взяли его в постановочную часть театра и помогли вырасти из самоучки в настоящего мастера.

Михаилу Гавриловичу было под силу решить любую технологически и творчески сложную задачу — безупречная точность и тщательность исполнения обращали каждую сделанную им вещь в подлинное произведение искусства. Уникальное свойство таланта петербургского «театрального Левши» Михаила Николаева определил Эдуард Кочергин в своем эссе о мастере. Описывая свою первую встречу с ним, Кочергин вспоминает, как Николаев, в ответ на просьбу показать, что умеет, «достал из кармана тряпочку, развернул ее, и на моей ладони оказалось маленькое ружьецо»: «Оно было сделано ласково. Макетов, макетных работ с этим человеческим чувством до этого случая я не встречал».