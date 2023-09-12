Макеты художника Михаила Николаева к спектаклям Товстоногова, Додина и Любимова покажут на выставке в Театральном музее

Проект предлагает посмотреть на процесс создания театральных макетов как на отдельный вид театрального искусства. В экспозиции будут представлены более 40 макетов, выполненных художником к спектаклям 1970-2000-х годов — в том числе постановкам Георгия Товстоногова, Льва Додина, Юрия Любимова, Рубена Агамирзяна, Камы Гинкаса, Генриетты Яновской, Григория Дитятковского и других режиссеров.
О творчестве художника Михаила Николаева:
Михаил Николаев для театрального Ленинграда-Петербурга — личность легендарная. В его мастерской на протяжении многих лет собирались лучшие режиссеры и художники города: поработать вместе над макетом и поговорить «за жизнь». Актер по образованию, ученик Зиновия Корогодского, Михаил Николаев прослужил в ТЮЗе имени Брянцева до конца дней — но не на сцене, а за кулисами. Здесь находилась его мастерская, здесь он познакомился с тюзовскими художниками Гдалем Берманом и Натальей Ивановой, которые, заметив в нем недюжинные способности к ручному труду, взяли его в постановочную часть театра и помогли вырасти из самоучки в настоящего мастера.
Михаилу Гавриловичу было под силу решить любую технологически и творчески сложную задачу — безупречная точность и тщательность исполнения обращали каждую сделанную им вещь в подлинное произведение искусства. Уникальное свойство таланта петербургского «театрального Левши» Михаила Николаева определил Эдуард Кочергин в своем эссе о мастере. Описывая свою первую встречу с ним, Кочергин вспоминает, как Николаев, в ответ на просьбу показать, что умеет, «достал из кармана тряпочку, развернул ее, и на моей ладони оказалось маленькое ружьецо»: «Оно было сделано ласково. Макетов, макетных работ с этим человеческим чувством до этого случая я не встречал».
Макеты Николаева неоднократно экспонировались на многих выставках сценографов не только в России, но и за рубежом — в том числе в Канаде, Франции, Германии и Финляндия. На выставке «Мастер. Художник макета Михаил Гаврилович Николаев» будут представлены макеты Николаева из из собраний Музея театрального и музыкального искусства, МДТ — Театра Европы, БДТ имени Товстоногова, Мариинского театра, ТЮЗа имени Брянцева, а также личных собраний художников Эдуарда Кочергина и Марины Азизян.
Выставка «Мастер. Художник макета Михаил Гаврилович Николаев» будет открыта с 21 сентября 2023 года по 18 февраля 2022-го в Театральном музее на улице Зодчего Росси, 2А.
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