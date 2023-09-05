В Петербурге запустят «Театральную академию особых талантов» для детей с ограниченными возможностями здоровья

Как рассказали «Собака.ru» авторы проекта, «Театральная академия особых талантов» направлена на выявление одаренных детей с ограниченными возможностями здоровья, которые смогут проявить себя в театральном пространстве. Занятия театром помогут им улучшить моторику и речь, социализироваться и раскрепоститься, а также получить уверенность в своих силах и способностях. Итоговый спектакль — кукольный «Теремок» — планируется показывать ежегодно, а в следующем году организовать его гастроли.

Всего на участие в академии было принято 24 заявки от родителей детей с нарушениями слуха и речи, расстройством аутистического спектра, задержкой психоречевого развития и речевого развития, алалией, ДЦП. На основании видеоанкет были отобраны 17 заявок в двух возрастных группах — от 8 до 11 и от 12 до 17 лет.

Сам проект инклюзивен: его авторы планируют взаимодействие детей не только в регулярных группах, но и за их пределами. Для детей организована серия спектаклей, а также специальные интерактивные экскурсии в Шереметевском дворце, Музее-квартире Римского-Корсакова, Музее-квартире семьи актеров Самойловых и самом Театральном музее. Так погружение в творческую среду Петербурга будет максимально эффективным, а ребята образуют дружеские команды.

Занятия «Театральной академии особых талантов» начнутся 7 сентября и продолжатся до 25 апреля. Педагоги академии — петербургские актеры и специалисты по работе детьми с ограниченными возможностями здоровья Мария Дидикова («Театр как терапия», «Интегрированная театральная студия О») и Аглая Жюгжда (актриса «Малого театра кукол», театра «Город Муз» и режиссер). Художественным руководителем проекта является кандидат искусствоведения и автор культурно-просветительских программ Лидия Адэр. Куратор проекта — Яна Меликян.