Все симфонии Шостаковича и премьера «Демона» Антона Рубинштейна: Мариинский театр открывает новый сезон

В числе событий сентября произведения предыдущего сезона, цикл ко дню рождения композитора Дмитрия Шостаковича и оперы под управлением Хаожаня Ли — молодого китайского дирижера, который станет специальным гостем программы первого месяца осени в Мариинском.
"Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии"
Как рассказали «Собака.ru» в Мариинском, первое событие сезона пройдет 2 сентября — на новой сцене театра прозвучит опера Римского-Корсакова «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» в постановке Алексея Степанюка. В главных партиях в этот вечер выступят Ирина Чурилова, Николай Гассиев, Юрий Воробьев, Александр Трофимов, Ярослав Петряник и Светлана Карпова. Историческая сцена откроется на пять дней позже: 7 сентября прозвучит светлая поэтичная «Иоланта» Чайковского — сказка для взрослых, которые не утратили веру в чудо. Главные партии исполнят Ирина Чурилова, Сергей Скороходов, Станислав Трофимов и Владислав Сулимский.
"Любовь к трем апельсинам"
Среди последних премьер в афише первого месяца осени заявлены карнавальная «Любовь к трем апельсинам» Прокофьева (9 сентября в 11:30 и 20:00), мистический диптих Бартока — одноактные балет «Чудесный мандарин» и опера «Замок герцога Синяя Борода» (14, 28 и 30 сентября), а также жизнеутверждающие «Нюрнбергские мейстерзингеры» Вагнера (15 и 27 сентября) — как отмечают в театре, эта премьера стала «одним из главных событий сезона, увенчав уникальную коллекцию Мариинского, состоящую из всех зрелых опер великого немецкого композитора».
"Иоланта"
Первая премьера нового сезона состоится 23 и 24 сентября — на новой сцене Мариинского театра представят оперу «Демон» Антона Рубинштейна. Произведение в трех действиях и семи картинах было впервые показано 13 января 1875 года на сцене Мариинского театра, и теперь репертуарная редкость, с успехом возвращенная в афишу театра в виде концертного исполнения, обретет воплощение в форме спектакля. За дирижерским пультом — Валерий Гергиев.
Одним из главных событий в сентябре станет также день рождения Дмитрия Шостаковича. К праздничной дате в Концертном зале приурочен цикл «Все симфонии Шостаковича» — сочинения исполнит Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. Первые вечера состоятся 10 и 14 сентября. Чествовать композитора в театре будут также исполнением его опер, являющихся репертуарными редкостями, — «Нос» (19 сентября) и «Леди Макбет Мценского уезда» (20 сентября).
Специальным гостем Мариинского в сентябре станет молодой китайский дирижер Хаожань Ли — обладатель III премии и бронзовой медали Международного конкурса пианистов, композиторов и дирижеров имени Рахманинова. Под его управлением прозвучат оперы «Травиата» Верди (10 сентября) и «Ариадна на Наксосе» Рихарда Штрауса (15 сентября).
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