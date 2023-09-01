Все симфонии Шостаковича и премьера «Демона» Антона Рубинштейна: Мариинский театр открывает новый сезон

Первая премьера нового сезона состоится 23 и 24 сентября — на новой сцене Мариинского театра представят оперу «Демон» Антона Рубинштейна. Произведение в трех действиях и семи картинах было впервые показано 13 января 1875 года на сцене Мариинского театра, и теперь репертуарная редкость, с успехом возвращенная в афишу театра в виде концертного исполнения, обретет воплощение в форме спектакля. За дирижерским пультом — Валерий Гергиев.

Одним из главных событий в сентябре станет также день рождения Дмитрия Шостаковича. К праздничной дате в Концертном зале приурочен цикл «Все симфонии Шостаковича» — сочинения исполнит Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. Первые вечера состоятся 10 и 14 сентября. Чествовать композитора в театре будут также исполнением его опер, являющихся репертуарными редкостями, — «Нос» (19 сентября) и «Леди Макбет Мценского уезда» (20 сентября).

Специальным гостем Мариинского в сентябре станет молодой китайский дирижер Хаожань Ли — обладатель III премии и бронзовой медали Международного конкурса пианистов, композиторов и дирижеров имени Рахманинова. Под его управлением прозвучат оперы «Травиата» Верди (10 сентября) и «Ариадна на Наксосе» Рихарда Штрауса (15 сентября).