ТЮЗ имени Брянцева открывает новый 102 театральный сезон сразу с двух премьерных постановок

На малой сцене 1 сентября зрители увидят «Сон в летнюю ночь» по пьесе Шекспира — постановку известного режиссера из Армении Каро Баляна, а 8 сентября на большой сцене — «Лес» в режиссуре Уланбека Баялиева, приуроченный к 200-летию со дня рождения Александра Островского.
ТЮЗ 1 сентября в 19:00 представит первую премьеру 102-го сезона — спектакль «Сон в летнюю ночь» по пьесе Уильяма Шекспира в постановке режиссера, актера, продюсера и директора Ереванского Международного Шекспировского театрального фестиваля Каро Баляна.
«Шекспир — это драматург, которого можно ставить бесконечно. И каждый раз снова находить в его пьесах новые мысли и смыслы. Мы взяли перевод Т. Щепкиной-Куперник, потому что старый перевод и современная интерпретация даёт нам нужный контраст. В нашем спектакле не будет глубокой философии. Это будет добрая и лёгкая комедия о забавных героях, которые попадают в волшебный мир сна и открывают в себе неожиданные черты. И, конечно, спектакль будет о любви, которая, по сути, и есть самая главная философия для всех нас», — сказал режиссер.
А уже 8 сентября в 19:00 на большой сцене ТЮЗа имени Брянцева, к 200-летию со дня рождения Островского пройдет премьерный показ спектакля «Лес» в постановке известного театрального режиссера Уланбека Баялиева.
Это вторая работа режиссера на сцене ТЮЗа. В 2018 году Баялиев поставил «Зимнюю сказку» Шекспира. Спектакль вошел в LONG LIST Высшей национальной театральной премии «Золотая Маска», получил номинацию на «Золотой софит», стал участником гастролей и фестивалей.
«На пьесу «Лес» мне интересно посмотреть с точки зрения того Островского, которого я когда-то понял, принял и с кем сдружился, в пьесах которого нет плохих людей, нет каких-то благородных и каких-то нехороших, а есть живой человек со своими муками, своими проблемами, и каждый их решает по-своему. Для нас важна тема актерской жизни, мы размышляем, что такое театр и что такое артист, что такое вообще игра, пытаемся понять саму суть театральности. Обычный человек точно так же в жизни играет роль, как и артист на сцене, здесь перепутаны жизнь и сцена, мы в жизни играем, жизнь тоже играет нами», — рассказал Уланбек Баялиев.
С 4 по 9 октября в рамках федерального проекта «Большие гастроли» на сцене ТЮЗа представят спектакли Государственного музыкального театра Нальчика — «Аршин мал Алан», «Эдит Пиаф», «Волшебная свирель Ашамаза» и «Гимн восходящему солнцу».
Также 10 ноября на большой сцене покажут премьеру спектакля «Класс коррекции» по одноименной повести Екатерины Мурашовой в постановке режиссера Николая Дручека — ученика Петра Фоменко. В конце ноября на малой сцене состоится премьера спектакля «Медведь» по пьесе Чехова.
В конце года, к зимним каникулам, ТЮЗ выпустит детскую сказку-мюзикл «Варвара-краса, длинная коса» в постановке режиссера-хореографа Антона Дорофеева. Художественным руководителем новой премьеры станет главный режиссер театра Сусанна Цирюк.
Важным событием 102-го сезона станет возобновление спектакля по пьесе Людмилы Разумовской «Дорогая Елена Сергеевна» в постановке Александра Иванова. В новой версии главную роль Елены Сергеевны будет по-прежнему исполнять Анна Дюкова, а вот роли молодых героев пьесы будут играть артисты, пришедшие в театр в этом сезоне. Премьера спектакля намечена на март 2024 года.
В 2024 году также состоятся премьеры спектаклей в постановке режиссеров Артема Злобина, Александра Лебедева, Владимира Кузнецова, Дмитрия Туркова и других.
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