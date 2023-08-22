ТЮЗ имени Брянцева открывает новый 102 театральный сезон сразу с двух премьерных постановок

ТЮЗ 1 сентября в 19:00 представит первую премьеру 102-го сезона — спектакль «Сон в летнюю ночь» по пьесе Уильяма Шекспира в постановке режиссера, актера, продюсера и директора Ереванского Международного Шекспировского театрального фестиваля Каро Баляна.

«Шекспир — это драматург, которого можно ставить бесконечно. И каждый раз снова находить в его пьесах новые мысли и смыслы. Мы взяли перевод Т. Щепкиной-Куперник, потому что старый перевод и современная интерпретация даёт нам нужный контраст. В нашем спектакле не будет глубокой философии. Это будет добрая и лёгкая комедия о забавных героях, которые попадают в волшебный мир сна и открывают в себе неожиданные черты. И, конечно, спектакль будет о любви, которая, по сути, и есть самая главная философия для всех нас», — сказал режиссер.

А уже 8 сентября в 19:00 на большой сцене ТЮЗа имени Брянцева, к 200-летию со дня рождения Островского пройдет премьерный показ спектакля «Лес» в постановке известного театрального режиссера Уланбека Баялиева.

Это вторая работа режиссера на сцене ТЮЗа. В 2018 году Баялиев поставил «Зимнюю сказку» Шекспира. Спектакль вошел в LONG LIST Высшей национальной театральной премии «Золотая Маска», получил номинацию на «Золотой софит», стал участником гастролей и фестивалей.

«На пьесу «Лес» мне интересно посмотреть с точки зрения того Островского, которого я когда-то понял, принял и с кем сдружился, в пьесах которого нет плохих людей, нет каких-то благородных и каких-то нехороших, а есть живой человек со своими муками, своими проблемами, и каждый их решает по-своему. Для нас важна тема актерской жизни, мы размышляем, что такое театр и что такое артист, что такое вообще игра, пытаемся понять саму суть театральности. Обычный человек точно так же в жизни играет роль, как и артист на сцене, здесь перепутаны жизнь и сцена, мы в жизни играем, жизнь тоже играет нами», — рассказал Уланбек Баялиев.