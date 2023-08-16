В театре «Суббота» представят премьеры от Кирилла Люкевича и Александра Баргмана

Спектакль Кирилла Люкевича «Дон Кихот», написанную Настасьей Федоровой на основе романа Сервантеса, должны были представить еще в прошлом году. Теперь премьеру перенесли на 7 и 8 октября. Заглавную роль сыграет артист Александринского театра и звезда петербургской андеграундной сцены Александр Лушин, уже сотрудничавший с Люкевичем (они выпустили спектакль «UFO» — часть проекта Александринки «Другая сцена»).

Также до конца года покажут еще одну премьеру — новый спектакль Татьяны Ворониной, поставившей здесь ранее «Пять историй про любовь» по пьесе Елены Исаевой и «Спасти камер-юнкера Пушкина» по пьесе Михаила Хейфеца. Теперь Воронина берется за прозу Сергея Довлатова — какие конкретно тексты станут основой будущего спектакля, пока не раскрывается.

А уже в мае представят заключительную премьеру сезона от Александра Баргмана. Он обратится к роману нобелевского лауреата Исаака Башевиса-Зингера «Шоша» — одному из самых известных сочинений писателя, рассказывающему о жизни «еврейской богемы в предвоенной Варшаве».

Сам сезон в «Субботе» открывали двумя премьерами: 11 и 12 августа представили спектакли Артема Устинова «Уголь» и Андрея Опарина «Когда я был Андреем». Обе постановки презентовали в один вечер из-за их небольшого хронометража.

В 2023 году из пьес, которые были представлены в фестивале Stories, создали шесть эскизов спектаклей, которые можно увидеть в «Субботе». Помимо «Угля» и «Когда я был Андреем», репертуар театра пополнят постановки Ивана Миневцева «Московский мусор», Каро Баляна «Я монстр», Дмитрия Акимова «Война завтра не закончится» и Михаила Лебедева «Арбуз». Играть короткие спектакли будут по два в один вечер.

В театре напомнили, что в августе открывается прием пьес на 5-й конкурс Stories. Показы юбилейного, как и сезон, фестиваля пройдут в январе 2024 года.